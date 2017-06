Halep nu mai spera într-o revenire în duelul cu Svitolina

Tenismena constănţeană Simona Halep este la un pas de a reedita parcursul din 2014 de la Roland Garros, atunci când a disputat finala turneului parizian, pierdută în faţa rusoaicei Maria Şarapova, scor 4-6, 7-6 (7/5), 4-6. Acum, Halep, locul 4 WTA și favorită numărul 3, a ajuns în semifinalele celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, dotat cu premii în valoare totală de 16.700.000 de euro, iar revenirea incredibilă din sfertul de finală cu Elina Svitolina (Ucraina, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 5), de la 1-5 în setul decisiv, îi conferă lui Halep un excelent avantaj moral. Halep a şi recunoscut la finalul partidei cu Svitolina că a considerat la scorul de 5-2 din setul secund că totul este pierdut, dar

„Nu ştiu cum am reuşit să revin. A fost foarte greu. Ea a jucat la un nivel foarte înalt şi a lovit puternic. Aş putea spune că am fost puţin norocoasă şi aici mă refer la modul în care am câştigat setul al doilea, când mingea a lovit fileul. Cred că am fost puternică din punct de vedere mental. Am crezut în șansa mea, am crezut că se va schimba ceva şi acum sunt fericită”, a declarat Halep la finalul întâlnirii de miercuri cu Svitolina, câştigată de Simona cu scorul de 3-6, 7-6 (8/6), 6-0.

Joi, de la ora 17.30 (în direct la Eurosport) este programat meciul dintre Simona Halep şi Karolina Pliskova (Cehia, locul 3 WTA), cele două tenismene fiind în cursa pentru a trece pe prima poziţie în ierarhia WTA în cazul câştigării trofeului la Roland Garros.

Halep consideră că disputa cu Pliskova va fi una dificilă şi total diferită de cea cu Svitolina, la finalul căreia presa internaţională a remarcat pestaţia de excepţie a Simonei din momentul în care era condusă cu 1-0 la seturi şi 5-1. De la agonie la extaz. Iar acum urmează bătălia pentru marea finală.

