Halep nu se mai gândeşte la prima poziţie WTA

La conferinţa de presă desfăşurată după victoria în faţa Carolinei Garcia (Franţa, locul 9 WTA), scor 6-4, 6-2, din primul meci de la Turneul Campioanelor de la Singapore, tenismena constănţeană Simona Halep, locul 1 WTA, a spus că se gândeşte să câştige toate partidele la Singapore şi nu la ce trebuie să facă pentru a se menţine pe prima poziţie în ierarhia mondială.

„Mă simt fericită. Este primul turneu la care particip din postura de lider mondial. Caroline este o adversară foarte bună. Am jucat la fel ca la Toronto, unde am învins-o. În al doilea set am simţit că sunt la controlul partidei şi victoria a venit de la sine. Mingea nu sare foarte mult pe această suprafaţă, aşa că a trebuit să fiu tare pe picioare. M-am descurcat bine. Am servit foarte bine, iar acest lucru m-a ajutat enorm. Nu mă gândesc la ce trebuie să fac pentru a rămâne numărul unu mondial după Turneul Campioanelor. În vară m-am tot gândit ce ar trebui să fac pentru a deveni lider mondial, şi nu a ieşit deloc bine. Trebuie să câştig toate meciurile de aici (n.r. - de la Singapore). Asta contează cel mai mult. Am atins deja primul loc în clasamentul WTA. Este cel mai bun an din cariera mea. Am trecut prin multe momente dificile, dar am revenit mai puternică. Este un an pe care nu-l voi uita”, a declarat Simona Halep, care a adăugat că are o colaborare foarte bună cu antrenorul său, australianul Darren Cahill: „Cred că am o bună relaţie cu Darren. Da, am avut nişte momente dificile la începutul anului, dar am fost atunci frustrată din cauza accidentării şi aveam o atitudine negativă faţă de mine. Dar apoi am schimbat ceva, lucrez în continuare la asta şi crede că am făcut paşi importanţi înainte pe acestă cale. Cred că este foarte fericit de conduita mea pe teren şi ne înţelegem unul pe altul foarte bine”.

Miercuri, de la ora 14.30, în a doua partidă din Grupa Roşie, Halep o va întâlni pe Caroline Wozniacki (Danemarca, locul 6 WTA), învingătoare şi ea în prima etapă, scor 6-2, 6-0, în meciul cu Elina Svitolina (locul 4 WTA).

Programul partidelor de marți, din etapa a doua în Grupa Albă - ora 14.30: Venus Williams (SUA, 5 WTA) - Jelena Ostapenko (Letonia, 7 WTA); ora 16.30: Garbine Muguruza (Spania, 2 WTA) - Karolina Pliskova (Cehia, 3 WTA). Meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport 2.

