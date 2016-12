Halep nu va juca pentru România în Fed Cup

După ce a câștigat turneul de la Indian Wells și a ajuns până în semifinale la cel de la Miami, Simona Halep s-a întors, sâmbătă, în țară pentru câteva zile de vacanță. Tenismena constănțeană a mărturisit că rezultatele bune înregistrate în circuitul WTA în ultimele săptămâni i-au dat mai multă încredere în ea şi speră ca pe viitor să câştige un titlu mai mare. „A fost o deplasare bună pentru mine, pentru interiorul meu, deoarece mi-a dat multă încredere și am câștigat cel mai mare titlu din carieră. Sper ca în viitor să câștig și un titlu mai mare, dar momentan trebuie să mă bucur, să îmi iau încredere pentru următoarele. Fiecare meci a fost special în felul lui. Şi finala de la Indian Wells a fost, pentru că am revenit. Mă bucur că am putut să joc bine și cu Serena”, a declarat Halep, adăugând că Serena Williams este un model pentru ea: „Nu aș vrea să o iau ca pe o rivalitate, dar sunt aproape de ea și asta îmi dă încredere că sunt în top 3. Am avut meci contra ei. La început, m-a cam pleznit cu niște lovituri foarte puternice, dar am rămas acolo și am luptat până la final. Am învățat multe din meciul acesta, dar mi-a fost greu să intru în teren în primul set. Aș fi putut să iau mingea mai repede și să o alerg mai mult. Am auzit că a zis că e fana mea. Pentru mine e un model și o respect pentru ce face. Niciun om nu e imposibil de învins, dar ea e cea mai bună, are o putere foarte mare, are feeling de campion”.

RĂMÂNE CU IONIȚĂ

Sportiva clasată pe locul 3 în clasamentul WTA a spus că este foarte mulţumită de colaborarea cu antrenorul Victor Ioniţă, dar şi de cea cu tehnicianul Darren Cahill: „Colaborarea merge foarte bine, am o echipă tare bună și frumoasă, pozitivă și energică. Sunt foarte mulțumită de ei. Și antrenorul Darren Cahill m-a ajutat pe parcursul acestor două turnee. Sunt foarte mulțumită că am schimbat staff-ul anul trecut”. În plus, constănțeanca a anunțat va mai încerca să joace şi la dublu la câteva turnee, deoarece vrea să progreseze cât mai mult și a mulţumit fanilor români care au susţinut-o la Indian Wells şi Miami. „A fost un public deosebit, nu mă așteptam să fie chiar așa de mulți. Era ca și cum aș fi jucat acasă, aici la București. Chiar și contra americancelor a fost un public deosebit. Le mulțumesc pentru asta și e un lucru extraordinar că pot veni oriunde mă duc eu pentru a mă susține. E o responsabilitate pentru mine că lumea se trezește să mă vadă. Copiii sper să ia doar lucrurile pozitive, nu când iau racheta și dau cu ea de pământ, deși acelea sunt momente care trebuie să fie”, a declarat Halep.

NU JOACĂ ÎN FED CUP

Din păcate, constănțeanca a dezvăluit că nu va evolua în întâlnirea României cu echipa Canadei, din play-off-ul pentru Grupa Mondială a Fed Cup, din cauza programului foarte aglomerat. „Este foarte greu să merg să joc în Canada, sunt obosită, am obligaţii la Stuttgart, dacă era în Europa mă duceam cu mare drag. Eu zic că avem prima şansă, Irina este în formă bună şi la dublu avem echipă bună. Îmi pare rău că nu voi fi cu ele, dar voi fi cu sufletul acolo”, a explicat Halep. Nici Monica Niculescu, locul 70 WTA, nu va face parte din echipa României, din cauza unei accidentări la talpa piciorului drept. În aceste condiții, căpitanul nejucător al tricolorelor, Alina Tecşor, va miza pe Irina Begu, locul 35 WTA, Alexandra Dulgheru, locul 72 WTA, Andreea Mitu, 107 WTA, şi Raluca Olaru, locul 61 WTA la dublu. Echipa de Fed Cup a României va întâlni Canada, în deplasare, în play-off-ul pentru Grupa Mondială, în perioada 18-19 aprilie.