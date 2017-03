Halep, optimistă înaintea duelului cu Mladenovic

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 4 WTA, o va întâlni luni seară, în jurul orei 22.00, pe Kristina Mladenovic (locul 26 WTA), în turul al treilea al turneului WTA Premier Mandatory de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală de 7.699.423 de dolari. Bilanţul înfruntărilor directe este de partea franţuzoaicei, scor 2-1, dar ultima partidă a fost câştigată de Halep. „Mă simt foarte bine, nu mai am dureri, dar vom vedea cum mă voi simți în ziua partidei, pentru că, normal, după o zi se răcește genunchiul total. După câteva ore de somn apare durerea, dacă mai este încă afecțiunea. Sper să nu și să pot juca în continuare la fel de bine. O cunosc destul de bine, joacă bine în momentul ăsta. Ea a câștigat un turneu, a făcut o finală, eu am stat vreo patru-cinci săptămâni, așa că nu va fi ușor. Însă am încredere să joc contra ei. Nu am nimic de pierdut, vreau doar să fiu sănătoasă și să încerc să joc cât de bine pot. În opinia mea, returnez foarte bine și trebuie să am încredere”, a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat pentru WTA. Intrată în competiţie direct în turul secund, Halep a învins-o pe croata Donna Vekic, beneficiară a unui wild-card, scor 6-4, 6-1.

IRINA BEGU, ELIMINATĂ ÎN TURUL AL TREILEA

Irina Begu a părăsit competiţia de la Indian Wells, fiind învinsă în turul al treilea de Karolina Pliskova (Cehia), numărul trei mondial. Begu a cedat în două seturi, scor 4-6, 6-7 (2/7), la finele unui meci care a durat două ore. În optimi, Pliskova se va duela cu Timea Bacsinszky (Elveţia), a 15-a favorită a turneului.

TECĂU ŞI MERGEA, ÎN TURUL SECUND LA DUBLU

Perechea Horia Tecău / Jean-Julien Rojer (România / Olanda) s-a calificat în turul al doilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală de 7.913.405 dolari. În runda inaugurală, Tecău şi Rojer i-au învins, într-un meci decis în super tie-break, pe croaţii Marin Cilic şi Nikola Mektic, scor 6-2, 4-6, 10-6, după o oră şi 18 minute. În meciul secund, Tecău (locul 15 ATP la dublu) şi Rojer (locul 20 ATP la dublu) vor evolua împotriva britanicilor Andy Murray şi Daniel Evans. Și perechea Florin Mergea / Aisam Ul Haq Qureshi (România / Pakistan) s-a calificat în turul secund, trecâcând, tot în super tie-break, de favoriţii cu numărul 7, Ivan Dodig (Croaţia) şi Marcel Granollers-Pujol (Spania), scor 2-6, 6-3, 10-4. Partida a durat o oră şi 17 minute. În turul al doilea, Mergea (locul 24 ATP la dublu) şi Qureshi (locul 32 ATP la dublu) vor evolua împotriva cuplului Gilles Muller (Luxemburg) / Sam Querrey (SUA).

Prezenţa în turul al doilea al turneului de la Indian Wells este recompensată cu un cec în valoare de 25.320 de dolari şi 90 de puncte ATP.

