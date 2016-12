Halep participă la Rogers Cup

După doi ani în care a refuzat să participe la Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 dotat cu premii în valoare totală de 2.377.305 de dolari, tenismena constănțeană Simona Halep a acceptat wild-card-ul oferit de organizatori și va lua startul la competiția programată în perioada 10-16 august, care reuneşte toate jucătoarele din Top 25 WTA. Sportiva clasată pe locul 3 a jucat ultima dată la Rogers Cup în 2012, când ocupa locul 48 WTA, și a abandonat în meciul cu Samantha Stosur, din turul al doilea, din cauza unor probleme medicale. „Sunt nerăbdătoare să revin în Canada şi să joc la Rogers Cup. Nu am jucat aici în ultimii doi ani, aşa că că abia aştept să joc pentru toţi fanii mei canadieni. Totodată, ştiu că sunt mulţi români în Toronto”, a spus Halep. „Suntem foarte încântaţi că Simona a ales să evolueze la Rogers Cup anul acesta. Simona este un sportiv dinamic şi interesant, care a acumulat mult succes în ultimele sezoane şi ştim că fanii vor fi bucuroşi să o vadă. Cu Simona pe tablou avem acum toate starurile circuitului WTA confirmate pentru Toronto, ceea ce înseamnă că suntem pregătiţi pentru încă o săptămână palpitantă de tenis competitiv”, a declarat Karl Hale, directorul turneului. Rogers Cup este primul turneu la care va participa Halep, după eliminarea suferită în primul tur, la Wimbledon, la 30 iunie.

PRINCIPALUL OBIECTIV: TURNEUL CAMPIOANELOR

Sportiva în vârstă de 24 de ani a fost prezentă, săptămâna trecută, la Singapore, pentru a promova Turneul Campioanelor, care va avea loc în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie, şi a declarat că luptă în fiecare zi pentru a reveni să joace alături de cele mai bune jucătoare din lume, la ediţia din acest an a competiţiei. „Lupt în fiecare zi pentru Singapore. La începutul anului am spus că obiectivul meu este să revin aici. Turneul este cu adevărat important pentru mine, este unul dintre cele mai importante turnee ale anului. Numai cele mai bune opt jucătoare ajung aici şi fiecare meci se simte ca o finală. De la începutul turneului şi până la sfârşit, ai parte de meciuri grele. Şi vreau cu adevărat să revin. Oraşul înseamnă foarte mult pentru mine. A fost prima dată când am jucat în finala sezonului şi a fost extraordinar să joc în ultimul act cu Serena. Întreaga săptămână mi-a dat mai multă încredere că pot fi o jucătoare de top. Iar fanii au fost extraordinari, cred că sunt unii dintre cei mai buni pe care i-am avut. M-am simţit cu adevărat ca acasă. Poate că anul acesta dacă voi juca din nou voi fi chiar mai bună. Suporterii mă ajută să evoluez la cel mai înalt nivel pe teren. Am făcut tot ce am putut anul trecut ca să câştig fiecare meci. Voi păstra amintiri frumoase de anul trecut şi ar fi extraordinar să revin”, a declarat Halep.