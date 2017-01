Halep pierde locul secund în ierarhia WTA

După o serie de victorii clare, Simona Halep a pierdut în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.183.600 de dolari. Tenismena constănțeană, locul 2 WTA, a fost învinsă sâmbătă, cu scorul de 2-6, 6-3, 7-5, de sportiva spaniolă Carla Suarez Navarro, locul 10 WTA, la capătul unei partide care a durat două ore şi jumătate. „A fost un meci bun. Trebuie să iau partea pozitivă din asta şi să mă gândesc la ceea ce nu a mers. Ea joacă bine şi toate meciurile contra ei au fost dificile. Am pierdut puţin ritmul în setul al doilea, dar a stat în teren foarte bine şi chiar a meritat victoria. Am o săptămână de relaxare şi de muncă pentru noul turneu. O să fie o săptămână frumoasă. Sunt bucuroasă de ce am făcut aici. Cred că o să mă duc direct la Paris şi acolo o să stau să mă liniştesc şi să o iau de la capăt. Bineînţeles că o să ţin capul sus. Este doar o înfrângere şi nimic mai mult”, a spus Halep, care și-a trecut în cont a 24-a prezență într-o semifinală din carieră. Scorul întâlnirilor directe dintre constănțeancă și Navarro este egal, 5-5, dar iberica a câștigat toate cele patru meciuri disputate pe zgură. Pentru prezența în semifinale, Halep va primi 99.870 de euro şi 350 de puncte WTA. Pentru că Maria Șarapova a ajuns în ultimul act al turneului de la Roma, pe care l-a şi câştigat ieri, 4-6, 6-3, 6-1 în finala cu Suarez Navarro, Halep va pierde, începând de azi, locul 2 în ierarhia mondială, fiind depășită de tenismena din Rusia.