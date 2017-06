Halep: Prefer să câştig un Grand Slam decât să fiu numărul 1

Jucătoarea de tenis Simona Halep, aflată pe locul 4 WTA, a declarat, într-un interviu pentru presa spaniolă, că ar prefera să câştige un turneu de Mare Şlem decât să fie pe primul loc în ierarhia mondială.

"Prefer să câştig un Grand Slam decât să fiu numărul 1. Ambele sunt ceva special şi nu ştiu dacă le voi reuşi vreodată, dar muncesc foarte mult pentru a mă apropia de acestea", a afirmat Halep, într-un interviu pentru agenţia de presă EFE.

Jucătoarea în vârstă de 25 de ani a spus că şi-ar dori să obţină un nou titlu la Madrid – unde consideră că a jucat cel mai bun tenis al carierei – dar a precizat că se aşteaptă la un turneu foarte dificil.

"M-ar încânta să câştig din nou turneul de la Madrid, deşi ştiu că nu va fi uşor. Suntem aici cele mai bune din lume, fiecare meci va fi greu, astfel că mă gândesc deocamdată doar la primul tur. M-am simţit extraordinar aici. Am jucat foarte bine în anii trecuţi, aş spune chiar că am jucat cel mai bun tenis din carieră aici, la acest turneu. La Madrid mă simt ca acasă. Fiecare turneu este important. În această săptămână voi avea responsabilitatea de a da tot ce pot, de a arăta cel mai bun tenis al meu, de a munci mult şi a câştiga meciuri. Nu am jucat multe turnee în ultima perioadă, şi nici nu am obţinut rezultate mari, însă simt că sunt pregătită să reuşesc la Madrid", a mai spus Halep.

Simona Halep, cap de serie numărul 3 şi locul 4 WTA, o va întâlni, în primul tur al turneului de la Madrid, pe jucătoarea cehă Krystina Pliskova, ocupanta locului 58 WTA. În 2016, Halep a câştigat turneul după ce a învins-o, în finală, pe Dominika Cibulkova, din Slovacia.