Halep: „Primul meci al anului este întotdeauna dificil”

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, a declarat, astăzi, după victoria în trei seturi obţinută în faţa sportivei germane Annika Beck, locul 53 mondial, că primul meci al anului este întotdeauna dificil, informează site-ul oficial al WTA. "A fost primul meci al anului, ceea ce este întotdeauna dificil. După primul set, am ştiut că trebuie să fiu mai agresivă, să lovesc mingile şi să deschid terenul mai mult şi cred că am făcut-o bine. Am încercat să lupt pentru fiecare punct şi să câştig meciul. Sunt fericită că m-am calificat în turul secund", a declarat Halep. În prima sa evoluţie în 2015, Halep a învins-o, astăzi, în primul tur al turneului de la Shenzen, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-3, pe Annika Beck. Meciul a durat o oră şi 53 de minute. Simona Halep şi-a asigurat prin această calificare un premiu de 4.928 de dolari şi 30 de puncte WTA. În runda următoare, românca o va întâlni pe Natalia Vihlianţeva, jucătoare rusă de 17 ani, aflată pe locul 584 WTA, beneficiară a unui wild card, care a trecut în prima manşă de germana Anna-Lena Friedsam, locul 93 WTA, scor 2-6, 6-3, 6-3.