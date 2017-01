Halep, propusă la două distincții WTA

Tenismena constănțeană Simona Halep a fost propusă de WTA la titlul de cea mai bună jucătoare a lunii iulie, după ce sportiva în vârstă de 22 de ani a candidat pentru aceeași distincție în luna mai, când a fost depășită de rusoaica Maria Șarapova. „Noua stea a tenisului mondial, Simona Halep, a jucat un singur turneu în luna iulie, dar a fost unul foarte special, prima ediție a Bucharest Open, în țara sa natală. Halep și-a încheiat o săptămână de vis cu o victorie în finală în fața celei de-a doua favorite, italianca Roberta Vinci. A fost al doilea titlu obținut de româncă în acest an și al optulea din carieră”, notează site-ul oficial al WTA. Votarea continuă până mâine, când va fi anunțată câștigătoarea. Contracandidatele constănțencei sunt americanca Serena Williams, liderul clasamentului mondial, și daneza Caroline Wozniacki. Ca și Halep, cele două jucătoare au disputat un singur turneu în luna iulie, Serena Williams impunându-se la Stanford (SUA), în timp ce Wozniacki a câștigat în Turcia, la Istanbul. În plus, Halep se numără printre nominalizate și la premiul pentru „Vedeta în ascensiune a lunii iulie”, unde se duelează cu ucraineanca Elina Svitolina și japoneza Kurumi Nara. În vârstă de 19 ani, Svitolina a jucat la trei turnee luna trecută, reușind să îşi apere titlul de la Baku, în timp ce Nara a ajuns până în finala turneului de la Washington. Clasată pe locul 3 în ierarhia WTA, Halep va avansa pe poziția secundă începând cu 11 august, dată la care va reveni în circuitul WTA după o pauză de trei săptămâni, urmând să ia startul la turneul de la Cincinatti, dotat cu premii în valoare totală de 2.567.000 de dolari. Constănțeanca va fi al doilea cap de serie pe un tablou de 56 de jucătoare la turneul de categorie Premier 5, după americanca Serena Williams, astfel că va evolua direct în turul secund. La ediţia trecută, Halep, a atins faza sferturilor de finală, fiind eliminată de Serena Williams, cu scorul de 6-0, 6-4, și are de apărat 225 de puncte la turneul american.

TECĂU, ÎN OPTIMI LA TORONTO. Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Toronto (Canada), dotat cu premii în valoare totală de 3.766.270 de dolari. Tecău și Rojer au învins în primul tur, cu scorul de 6-4, 6-4, după o oră şi şase minute, cuplul alcătuit din Feliciano Lopez (Spania) și Jurgen Melzer (Austria). Rojer a obţinut la Toronto victoria cu numărul 200 din cariera sa la dublu în circuitul ATP. „Nu am ştiut acest lucru înainte de meci, dar acum mă simt bine că am aflat. Am avut norocul să joc alături de mari campioni şi le mulţumesc tuturor. Ei m-au ajutat să ajung la 200 de victorii”, a declarat Rojer, în vârstă de 32 de ani. Pentru Tecău (29 de ani), victoria din Canada a fost a 219-a din cariera sa la dublu. În optimile de finală, Tecău şi Rojer, care săptămâna trecută au câștigat turneul de la Washington, vor întâlni perechea franceză Michael Llodra și Nicolas Mahut, cap de serie nr. 8, acceptată direct în această fază a competiţiei. Prin prezența în optimile de finală la Toronto, Tecău şi Rojer vor primi un cec în valoare de 12.080 de dolari și câte 90 de puncte ATP.