Halep s-a calificat în sferturi la Wimbledon

După ce a ajuns în semifinale în urmă cu doi ani, tenismena constănțeană Simona Halep este la un pas să repete performanța la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem al anului. Sportiva în vârstă de 24 de ani, locul 5 WTA și cap de serie nr. 5, s-a calificat luni în sferturile de finală ale competiției găzduite de All England Club, după ce a trecut în optimi de americanca Madison Keys, cu scorul de 6-7 (5/7), 6-4, 6-3, într-o oră și 55 de minute de joc. Constănțeanca a început bine întâlnirea și a fost la un pas de a câștiga primul act, beneficiind de patru mingi de set la scorul de 5-4. Le-a ratat pe toate, dar a servit din nou pentru a câștiga primul set la scorul de 6-5. Nu a reușit nici de această dată și americanca a răsturnat situația, impunându-se în tie-break. Halep a acuzat șocul și a pierdut primele două game-uri din setul secund, însă a revenit rapid și le-a câștigat pe următoarele trei. Mai mult, și-a mai adjudecat un game pe serviciul adversarei și a egalat situația la seturi. Decisivul a început sub semnul echilibrului, dar constănțeanca a preluat inițiativa și s-a distanțat pe tabela de marcaj. Pe final, Keys s-a accidentat și nu a mai putut să alerge după mingile trimise de Halep, care și-a adjudecat o victorie extrem de importantă.

Pentru un loc în semifinale, constănțeanca se va duela miercuri cu germanca Angelique Kerber, campioana de la Australian Open din acest an, locul 4 WTA și cap de serie nr. 4. Cele două s-au mai întâlnit în patru rânduri, Halep impunându-se de trei ori: în 2009, la un challenger la Saint Raphael (Franța), cu 5-7, 6-2, 5-7, în 2014, în finală la Doha (Qatar), cu 6-2, 6-3, și anul trecut, în optimi la Toronto (Canada), cu 6-3, 5-7, 6-4. Singurul succes al lui Kerber a venit chiar în acest an, în meciul de Fed Cup dintre România și Germania, cu scorul de 6-2, 6-2. Halep, care și-a asigurat un cec în valoare de 312.500 de euro și 430 de puncte WTA, are șanse mari să o depășească în clasament WTA chiar pe adversara sa, ținând cont că la ediția precedentă a fost eliminată în primul tur.

Tot luni, perechea formată din Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna, cap de serie nr. 6, a pierdut în optimile de finală ale probei de dublu masculin în fața cuplului alcătuit din Henri Kontinen (Finlanda) și John Peers (Australia), cap de serie nr. 10, cu scorul de 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (8/6), 6-8. Pentru prezența în optimi, Mergea și Bopanna vor primi un cec în valoare de 25.000 de euro şi 240 de puncte ATP.

EȘECURI PE LINIE LA MIXT

Toți cei trei români care au evoluat duminică seară în proba de dublu mixt de la Wimbledon, constănțeanul Horia Tecău, Florin Mergea și Raluca Olaru, au pierdut în runda inaugurală. Favoriții nr. 3, Tecău și americanca Coco Vandeweghe, au fost învinși de cuplul columbian format din Juan-Sebastian Cabal și Mariana Duque-Marino cu 7-5, 3-6, 6-3, Mergea și austriaca Tamira Paszek au fost întrecuți de cuplul alcătuit din Artem Sitak (Noua Zeelandă) și Laura Siegemund (Germania), cu 6-3, 6-2, în timp ce Olaru și argentinianul Maximo Gonzalez au fost eliminați de perechea formată din Shuai Zhang (China) și Julian Knowle (Austria), cu 7-6 (7/3), 6-4.

