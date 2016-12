Halep s-a oprit în semifinale la Miami

Considerată cea mai spectaculoasă întâlnire din tenisul mondial din acest sezon, semifinala dintre Simona Halep și liderul clasamentului mondial, Serena Williams, din cadrul turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, dotat cu premii în valoare totală de 5.381.235 de dolari, s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Cap de serie nr. 3 și locul 3 în ierarhia WTA, tenismena constănțeană i-a dat o replică excelentă americancei, cedând la capătul unui meci echilibrat, cu scorul de 6-2, 4-6, 7-5, după două ore și opt minute de joc. Dominată clar în primul set, sportiva în vârstă de 23 de ani a revenit în setul secund și a egalat situația, dar concentrarea a făcut-o să nu-și dea seama de rezultatul de pe tabelă. Astfel, după ce a punctat pentru 6-4, Halep s-a dus la copilul de mingi din spatele terenului care îi ţinea prosopul, iar Williams s-a îndreptat spre scaun pentru obişnuita pauză dintre seturi. Abia atunci şi-a dat seama că urma o pauză şi a mers şi ea, zâmbind, către scaunul de la marginea terenului. „Nu am jucat pentru scor. Am încercat doar să joc cel mai bun tenis ale meu, să fiu aproape de ea, doar să lovesc şi să lupt pentru fiecare minge”, a explicat Halep momentul. În decisiv, americanca a avut inițiativa, Halep a recuperat spectaculos, însă ultimele două game-uri au fost adjudecate de liderul mondial. Pentru prezența în semifinale la Miami, constănțeanca va primi un cec în valoare de 112.270 de dolari şi 215 puncte WTA.

LAUDE DE LA SERENA WILLIAMS

La finalul partidei, cele două combatante s-au lăudat reciproc, Williams dezvăluind că este unul dintre fanii lui Halep. „Sunt o fană a Serenei de mult timp. Când câştiga turnee de Mare Șlem eu eram un copil, îmi plăcea să o urmăresc, să văd cum joacă şi cum luptă până la final. Este încă numărul 1 şi câştigă titluri, ceea ce este extraordinar. Îi respect cariera şi o respect pe ea ca persoană. La fiecare meci cu ea am învăţat multe lucruri. Acum am aflat că pot fi aproape de ea, pot fi sus, în frunte. Am fost aproape, am văzut că pot câştiga în faţa ei, că pot juca până la sfârşit, dar este mai bună ca mine. E mai bună pentru că este numărul 1 în lume şi pentru că este Serena”, a mărturisit Halep. „Jocul ei a fost extraordinar. Joacă atât de bine şi este atât de plăcut să o vezi evoluând. Este atât de tânără şi îmi place să o văd jucând. Sunt unul dintre fanii ei. Îmi place atitudinea ei de pe teren. Îmi place cum se motivează, îmi place cum luptă, îmi place cum joacă. Cred că este frumos să o vezi şi e diferită, este cu adevărat un tip de joc energic”, a spus Serena Williams, care o va înfrunta, sâmbătă, în finala de la Miami, pe Carla Suarez Navarro (Spania, locul 12 WTA), învingătoare în semifinala cu Andrea Petkovic (Germania, locul 10 WTA şi cap de serie nr. 9), cu scorul de 6-3, 6-3.