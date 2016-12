Halep s-a oprit în semifinale la Wuhan

Parcursul Simonei Halep în turneul de la Wuhan (China) de categoria WTA Premier 5, dotat cu premii în valoare totală de 2.589.000 de dolari, a luat sfârșit în penultimul act, tenismena constănțeană suferind o corecție severă în partida cu Petra Kvitova. Halep, locul 5 WTA și favorită nr. 4 în turneul de la Wuhan, a cedat în semifinale, cu 1-6, 2-6, după o oră și șase minute de joc. Kvitova, cap de serie 14, a controlat întâlnirea, și-a impus stilul agresiv, cu mingi puternice, precise și foarte lungi, iar tenismena constănțeană nu a găsit soluții pentru a întoarce soarta meciului.

Prin prezența în semifinale la Wuhan, Halep și-a asigurat un cec de 117.770 dolari și 350 puncte WTA, dar și participarea, pentru al treilea an consecutiv, la Turneul Campioanelor de la Singapore, programat în perioada 23-30 octombrie, unde vor evolua cele mai bune opt jucătoare ale lumii.

Kvitova s-a calificat în prima sa finală din acest an, unde o va întâlni pe slovaca Dominika Cibulkova, și a obținut prima sa victorie împotriva Simonei Halep.

„Petra a jucat foarte bine azi. A lovit mingea cu putere şi exact. Rareori a greşit. Era greu să fac ceva. Am încercat să-mi schimb puţin jocul, dar nu a fost suficient. Nu cred că am avut am cea mai bună idee în privinţa lucrurilor care trebuiau schimbate. Dar Petra a fost incredibilă. Comparativ cu celelalte confruntări cu ea, a lovit mult mai puternic şi a comis puţine erori azi. Este adevărat că eu am jucat puţin prea în spatele terenului, iar ea a avut timp să facă tot ce şi-a propus. Mingea puternică venită de la ea m-a împins în spate”, a declarat Halep, după meci, pentru site-ul oficial al WTA.

