Halep s-a oprit în sferturi la Wimbledon

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 5, a pierdut în sferturile de finală de la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem al anului, în fața germancei Angelique Kerber, campioana de la Australian Open din acest an, locul 4 WTA și cap de serie nr. 4, cu scorul de 5-7, 6-7 (2/7), la capătul unui meci echilibrat, care a durat o oră și 30 de minute. Primul set a fost de-a dreptul nebun, opt dintre primele nouă game-uri fiind break-uri, doar Kerber reușind să câștige o singură dată pe propriul serviciu. Halep a luptat extraordinar, reușind să revină, chiar dacă germanca a servit pentru a câștiga setul, la scorul de 5-3. Din păcate, sportiva în vârstă de 24 de ani a cedat pe final și Kerber și-a adjudecat primul set. Al doilea set a început cu un plus tot pentru germancă, dar constănțeanca a continuat să se bată fantastic pentru fiecare minge. A revenit din nou spectaculos și a reușit un break la scorul de 5-3 în favoarea adversarei, iar apoi și-a păstrat serviciul, împingând setul secund în tie-break. A început cu dreptul, trecându-și în cont un minibreak, dar Kerber a jucat la un nivel incredibil și a profitat de orice greșeală a constănțencei. Drept urmare, Halep a ratat șansa de a repeta performanța din urmă cu doi ani, când a ajuns până în semifinale, și nu va urca în clasamentul WTA, chiar dacă va câștiga puncte importante, ținând cont că a pierdut în runda inaugurală la ediția precedentă. Mai mult, ar putea fi depășită de Venus Williams, dacă americanca se va impune la Wimbledon. Pentru prezența în sferturi, constănțeanca va primi un cec în valoare de 312.500 de euro și 430 de puncte WTA. Pentru prezența în penultimul act la All England Club, Kerber va încasa 625.000 de dolari şi 780 de puncte WTA și va lupta pentru un loc în marea finală cu americanca Venus Williams.

