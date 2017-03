Halep se gândește la câştigarea unui turneu de Grand Slam

Tenismena constănțeană Simona Halep, aflată pe locul 5 în clasamentul mondial, o va întâlni pe japoneza Naomi Osaka (locul 49 WTA) în turul secund al turneului de la Miami, dotat cu premii totale în valoare de 6.993.450 dolari. Halep pregăteşte primul meci cadrul turneului WTA Premier Mandatory de la Miami, sperând într-un parcurs cât mai lung. „Am fost pe banda de alergare pentru prima dată în ultimele două luni, aşa că sunt foarte fericită. Pot să mă antrenez la intensitate maximă. Am stat pe teren două ore şi n-am resimţit nicio durere. Sunt încântată şi simt că sunt la un nivel mai ridicat decât săptămâna trecută. În ultimii ani, am învăţat că trebuie să-mi protejez corpul pentru a preveni accidentările şi să fac anumite exerciţii pentru asta. Am intrat într-o rutină, sunt sătulă de aceste exerciţii pentru condiţia fizică, dar conştientizez că sunt necesare pentru a mă menţine la nivel înalt şi nu mă voi opri”, a spus Halep.

Semifinalistă în 2015 şi sfert-finalistă în 2016 la Miami, Halep a fost cotată cu a treia şansă la câştigarea trofeului în acest an, în condiţiile în care americanca Serena Williams absentează. Constănţeanca este foarte mulţumită de condiţiile de joc din Florida: „Îmi place vremea de aici, sunt condiţii perfecte. Este un turneu extraordinar şi sunt încântată de fiecare dată când particip. Încerc să dau ce am mai bun în fiecare moment şi mă simt foarte bine”.

Simona Halep s-a declarat extrem de surprinsă de faptul că rusoaica Elena Vesnina a câştigat turneul Premier Mandatory de la Indian Wells, astfel că şi-a revizuit planurile privind vârsta la care se va retrage din activitate, dorind să cucerească un titlu de Grand Slam: „Elena a jucat foarte bine şi este o sportivă extraordinară. A câştigat turnee de Mare Şlem la dublu, este acolo în topul tenisului actual. Are peste 30 de ani şi văd că jucătoarele aflate la această vârstă joacă mult mai bine decât înainte. Aşa că am destul timp pentru performanţe, să câştig un turneu de Mare Şlem, nu? Încă de anul trecut, m-a relaxat gândul că mai am mulţi ani de carieră. La început, mă gândeam că mă retrag la 28 de ani, anul trecut am zis la 30 de ani. Acum, plănuiesc să mă retrag la 32 de ani”.

Simona Halep a câştigat 14 titluri WTA până acum şi a mai disputat opt finale, printre care cele de la Roland Garros şi Turneul Campioanelor, ambele în 2014.

MONICA NICULESCU, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA MIAMI

Monica Niculescu, locul 45 WTA, a cedat, marţi seară, scor 3-6, 1-6, în duelul cu Johanna Larsson (locul 60 WTA), în primul tur al turneului de la Miami, după o oră şi 31 de minute de joc. Pentru prezenţa pe tabloul principal de la Miami, Niculescu și-a asigurat un cec în valoare de 13.690 de dolari şi 10 puncte WTA.

