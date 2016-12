Halep se menține pe podiumul WTA

Chiar dacă nu a jucat în turneul de la Doha, jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep se menţine pe locul 3 în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, cu 6.571 de puncte, fiind devansată doar de Serena Williams (SUA), cu 9.592p, și Maria Şarapova (Rusia), cu 8.215p. Halep a fost nominalizată de postul britanic Sky Sports pentru titlul de sportiva lunii februarie, pe listă mai aflându-se Charlotte Edwards (cricket), Katerina Johnson-Thompson (heptatlon), Lydia Ko (golf), Samantha Murray (pentatlon modern) şi Lizzy Yarnold (skeleton). Desemnarea ocupantei primului loc se face prin vot, pe site-ul postului britanic de televiziune. În luna februarie, constănțeanca a câştigat turneul Premier 5 de la Dubai, cucerind astfel şi cel de-al zecelea titlu din carieră.

În schimb, Irina-Camelia Begu a coborât o poziţie şi se află pe locul 34 în ierarhia WTA, cu 1.433p, Monica Niculescu a alunecat șase poziții, pe 68, cu 794p, iar Alexandra Dulgheru staționează pe locul 94, cu 604p. La dublu, Niculescu este jucătoarea română cea mai bine clasată, urcând pe locul 46, cu 1.600p, Begu a coborât o poziție, pe 55, cu 1.395p, iar Raluca-Ioana Olaru se menţine pe locul 63, cu 1.238p.

TECĂU, PE LOCUL 9 ATP DE DUBLU

Tenismanul constănțeanul Horia Tecău a urcat o poziţie în clasamentul ATP de dublu, ajungând pe locul 9, cu 4.570p. În plus, alături de partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, ocupă locul secund în clasamentul celor mai bune echipe din acest an, cu 1.550p. În schimb, Florin Mergea se menţine pe locul 17, cu 3.320p, și împreună cu partenerul său, britanicul Dominic Inglot, se află pe locul 5 în ierarhia celor mai bune echipe din acest an, cu 1.065p.

La simplu, Victor Hănescu a coborât două poziţii şi se află pe locul 146, cu 375p, Adrian Ungur a căzut zece poziţii şi ocupă locul 159, cu 322p, iar Marius Copil a coborât trei poziții, pe 168, cu 295p. Primele trei locuri în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 13.165p, 2. Roger Federer (Elveţia) 9.205p, 3. Rafael Nadal (Spania) 5.675p.