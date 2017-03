Halep și-a egalat performanța de anul trecut la Miami

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și favorită nr. 3, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Miami după o revenire spectaculoasă în faţa australiencei Samantha Stosur, locul 19 WTA și cap de serie nr. 14. Condusă cu 6-4 și 5-2, Halep a salvat o minge de meci, a câştigat setul al doilea cu 7-5, iar în setul decisiv nu i-a mai dat nicio şansă adversarei, câştigând, scor 4-6, 7-5, 6-2, după două ore şi zece minute de joc.

Cea mai bună jucătoare de tenis din România şi-a egalat astfel performanţa din 2016 de la Miami şi va juca pentru un loc în semifinale cu britanica Johanna Konta, locul 11 WTA și cap de serie nr. 10, întâlnirea fiind programată miercuri, de la ora 18.00. Duelul de la Miami va fi și o avanpremieră a meciului de FED Cup dintre echipele României și Marii Britanii, programat la Mamaia, la Tenis Club Idu, în perioada 22-23 aprilie.

După confruntarea cu Stosur, Halep a dezvăluit la conferinţa de presă cum a reuşit să se mobilizeze, să revină şi să câştige: nu s-a gândit nicio secundă la scor.

„A fost un meci dificil, aşa cum mă aşteptam. Dar revenirea a fost destul de bună şi sunt foarte bucuroasă. Ultima revenire de acest gen a fost prin 2014, în primul meu meci la Doha, împotriva lui Kanepi. Am salvat o minge de meci şi am revenit. Sunt bucuroasă acum, îmi arată că încă mai pot să joc tenis. Când eram jos, nu mă gândeam la nimic, nu mă gândeam la scor. Doar voiam să lupt. Nu am cedat şi am crezut în şansa mea. Poate am fost şi puţin norocoasă deoarece am revenit de la minge de meci, dar am luptat”, a declarat Simona Halep.

Site-ul WTA, în cronica partidei cu Stosur, a evidenţiat faptul că până acum Halep nu reuşise să lege două victorii: „Wow! Acesta a fost un meci cu multe momente electrizante. O victorie uriaşă pentru Simona Halep, care nu reuşise până la Miami să câştige de două ori la rând în acest an. A reuşit acest lucru în ultimul meci, iar acum a oferit o revenire de senzaţie pentru cea mai bună performanţă a ei din acest sezon!”.

