Halep stabilește încă un record în tenisul românesc

Pentru prima oară în istoria tenisului nostru, o româncă este cotată cu a doua șansă la câștigarea unui turneu de Grand Slam. Astfel, constănțeanca Simona Halep a fost desemnată de organizatorii ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, care va avea loc în perioada 25 august - 7 septembrie, cap de serie nr. 2, după liderul clasamentului mondial și deținătoarea trofeului, Serena Williams. Ocupanta locului secund în ierarhia WTA nu se numără însă și printre favoritele jurnaliștilor de specialitate americani, care consideră că sportiva în vârstă de 22 de ani nu are experiența necesară câștigării unui turneu de acest nivel. Rezultatele înregistrate de Halep în turneele de Grand Slam din acest an îi dau totuși constănțencei motive de optimism, ținând cont că a jucat finala la Roland Garros, semifinale la Wimbledon și sferturi de finală la Australian Open. Turneul de la New York este singurul de Grand Slam unde Halep nu a ajuns măcar în sferturile de finală, cel mai bun rezultat fiind obținut anul trecut, când s-a oprit în optimi.

Primele zece favorite de pe tabloul feminin sunt: 1. Serena Williams (SUA), 2. SIMONA HALEP (ROMÂNIA), 3. Petra Kvitova (Cehia), 4. Agnieszka Radwanska (Polonia), 5. Maria Şarapova (Rusia), 6. Angelique Kerber (Germania), 7. Eugenie Bouchard (Canada), 8. Ana Ivanovici (Serbia), 9. Jelena Jankovici (Serbia), 10. Caroline Wozniacki (Danemarca).

PRIMA ȘANSĂ PENTRU DJOKOVIC. Pe tabloul masculin, primii zece favoriţi sunt: 1. Novak Djokovic (Serbia), 2. Roger Federer (Elveţia), 3. Stanislas Wawrinka (Elveţia), 4. David Ferrer (Spania), 5. Milos Raonic (Canada), 6. Tomas Berdych (Cehia), 7. Grigor Dimitrov (Bulgaria), 8. Andy Murray (Marea Britanie), 9. Jo-Wilfried Tsonga (Franţa), 10. Kei Nishikori (Japonia).