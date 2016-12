Halep, start în forță la Dubai

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, locul 4 WTA, s-a calificat fără emoții în turul al treilea al turneului de categorie Premier 5 de la Dubai. Principala favorită a turneului, Halep a trecut, aseară, cu scorul de 6-2, 6-0, după o oră și 13 minute, de slovaca Daniela Hantuchova, locul 47 WTA, şi s-a calificat în optimile de finală. Calificarea în optimi la Dubai este recompensată cu un premiu de 26.000 de dolari şi cu 105 puncte WTA. În turul al treilea la Dubai, Halep o va întâlni astăzi, de la ora 17.00, pe bulgăroaica Ţvetana Pironkova, locul 57 WTA, care a învins-o, ieri, în turul secund, cu scorul de 3-6, 6-4, 7-6 (7/5), pe chinezoaica Shuai Peng, locul 23 WTA. Anul trecut, Simona Halep a abandonat în primul tur la Dubai, din cauza unei accidentări.

„Am jucat foarte bine în ultimul an, am început bine şi acest an. Mă simt aici ca acasă cu atâţia români în tribune. Le mulţumesc că au venit să mă susţină. Am jucat bine, dar cred că adversara mea a fost puţin obosită după ce a câştigat la Pattaya. Dar totul a mers bine pentru mine, am jucat un tenis bun şi vreau să mă bucur de acest turneu deoarece este atât de frumos aici. Pironkova joacă bine pe suprafeţe rapide, aşa că trebuie să fiu foarte atentă, să fiu agresivă şi să deschid unghiurile foarte mult. Sper să câştig şi acest meci, dar va fi unul greu”, a declarat Halep imediat după victoria cu Hantuchova.

NICULESCU, ÎN OPTIMI LA DUBLU

Perechea Monica Niculescu / Alexandra Panova (România / Rusia) a învins, ieri, cu scorul de 4-6, 6-3, 10-7, cuplul Michaella Krajicek / Barbora Zahlavova Strycova (Olanda / Cehia), calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Dubai. În optimi, Niculescu și Panova vor întâlni perechea Shuai Peng / Kveta Peschke (China / Cehia), cap de serie nr. 4, care nu a jucat în primul tur. Calificarea în optimi este recompensată cu un premiu total de 8.290 de dolari şi 105 puncte WTA.

MUGURUZA, ÎN FORMĂ EXCELENTĂ

După ce a învins-o clar pe Halep în FED Cup, Garbine Muguruza (Spania), locul 24 WTA, a confirmat că trece printr-un moment bun al carierei și a eliminat-o în turul secund de la Dubai pe Jelena Jankovic, cap de serie nr. 12 şi locul 21 WTA, cu scorul de 6-3, 6-1. Marea surpriză a fost produsă de Zarina Dias (Kazahstan, locul 33 WTA), care a eliminat-o pe favorita nr. 9, Andrea Petkovic (Germania), locul 10 WTA, aflată pe partea de tablou a lui Halep, cu scorul de 7-5, 6-3. În schimb, poloneza Agnieszka Radwanska, a cincea favorită a competiţiei și locul 8 WTA, a trecut în turul al treilea, după ce a eliminat-o, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-3, pe Caroline Garcia (Franţa, locul 30 WTA), aceeași performanță fiind reușită de Carla Suarez Navarro (Spania), cap de serie nr. 13 și locul 13 WTA, care a depășit-o, cu scorul de 6-3, 6-4, pe Camila Giorgi (Italia, locul 31 WTA). Ana Ivanovic, a patra favorită și locul 6 WTA, a spulberat-o, cu scorul de 6-0, 6-3, pe Sabine Lisicki (Germania, locul 28 WTA), iar Karolina Pliskova (Cehia, locul 18 WTA) a câștigat clar, cu scorul de 6-4, 6-2, duelul cu Barbora Zahlavova Strycova, compatrioata sa, locul 22 WTA. Tot în turul secund la Dubai, Alize Cornet, locul 19 WTA, a învins-o fără probleme, cu scorul de 6-2, 6-4, pe Cagla Buyukakcay (Turcia, 120 WTA), beneficiara unui wild-card.