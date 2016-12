Halep, un nou record personal la Wimbledon

Revenită după o uşoară accidentare suferită în turneul de la ‘s-Hertogenbosch, (Olanda), Simona Halep a stabilit vineri cea mai bună performanţă din cariera sa la turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Sportiva constănţeană, locul 3 WTA şi cap de serie nr. 3 în turneul de la All England Club, s-a calificat în turul al treilea, după ce a învins-o, în turul secund al competiţiei londoneze, pe Lesya Tsurenko (Ucraina, locul 170 WTA), sportivă venită din calificări, cu 6-3, 4-6, 6-4, după o oră şi 49 minute de joc. În ciuda diferenţei din ierarhia mondială, întâlnirea a fost echilibrată, ambele sportive fructificându-şi serviciul până la scorul de 3-3. A urmat o serie de şase ghemuri consecutive câştigate de Halep, începută cu un break, iar românca s-a detaşat la 3-0 în setul secund. Pe fondul unei căderi inexplicabile de formă, cu numeroase greşeli ale constănţencei, Tsurenko a câştigat şase din următoarele şapte game-uri şi a egalat scorul la seturi. În decisiv, Halep şi-a mai revenit, beneficiind şi de câteva mingi uşoare ratate de adversara ei, fostă număr 60 mondial. La scorul de 5-2, finalista de la Roland Garros a ratat două mingi de meci, permiţându-i adversarei să se apropie la un singur game, dar Halep a reuşit până la urmă să încheie cu bine setul. Partida dintre cele două jucătoare fusese programată iniţial pentru joi, dar a fost amânată din cauza ploii.

„A fost un meci dificil. Mă aşteptam ca adversara mea să joace foarte bine şi a făcut-o. Pe iarbă nu este uşor, fiecare meci este dificil. Nu ştii niciodată cine va câştiga sau cine va pierde, pentru că terenul este foarte dificil. Am crezut în şansa mea şi am luptat. În setul al treilea m-am simţit bine. Am renunţat la presiune şi tot ce mi-am dorit a fost să lovesc mingile şi să rămân agresivă. Nu a fost cel mai bun meci al meu, dar sunt foarte fericită că l-am putut termina cu bine”, a spus Halep, care se află la a patra participare la turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Simona a ajuns în turul al doilea în 2011 şi 2013, iar în 2012 a fost eliminată în primul tur. În faza următoare, Halep (22 de ani) o va întâlni pe elveţianca Belinda Bencic, locul 71 WTA, o jucătoare în vârstă de 17 ani, care a învins-o, cu 6-4, 7-5, pe americanca Victoria Duval, locul 114 WTA, venită din calificări. Prin prezenţa în turul al treilea, Simona Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 71.000 de lire sterline şi 130 de puncte WTA.

UN ALTFEL DE INTERVIU. Primită ca o vedetă la Wimbledon, Halep a acordat presei engleze un interviu mai puţin formal, dezvăluind câteva dintre pasiunile sale din afara terenului. Astfel, constănţeanca a mărturisit că melodia sa preferată este una românească, aparţinând lui Marcel Pavel, şi că şi-ar dori să vadă pe viu un meci al elveţianului Roger Federer împotriva lui Rafael Nadal, alături de actorul ei preferat, Gerard Butler. Sportiva în vârstă de 22 de ani a adăugat că îi place să mănânce clătite şi croissante cu ciocolată la micul dejun şi că într-una dintre serile petrecute la Londra a luat cina într-un restaurant, savurând o friptură de vită argentiniană.