Halep va deveni numărul 2 mondial

Jucătoarea de tenis Na Li, locul 2 WTA, a anunţat, astăzi, că nu va participa la turneele de pe continentul nord-american, nici la US Open, din cauza unei accidentări, astfel că ea nu-şi va apăra punctele din 2013 şi va fi întrecută în ierarhia mondială de Simona Halep, locul 3 WTA în acest moment. "Din nefericire, trebuie să mă retrag de la turneele de la Montreal şi Cincinnati, dar şi de la US Open. Din martie, am probleme la genunchi şi nu sunt în stare să joc la cel mai înalt nivel", a anunţat sportiva chineză, câştigătoare la Australian Open, pe pagina ei de Facebook. Ea speră să revină în competiţii la turneele de la Wuhan şi Beijing, din a doua jumătate a lunii septembrie. Na Li are 6.960 de puncte în clasamentul WTA şi, începând din 11 august, după turneul Rogers Cup (Canada), unde a jucat în semifinale în 2013, va ceda locul doi mondial Simonei Halep (6.785 de puncte acum). După turneul câştigat la Bucureşti la începutul lunii iulie, Simona Halep va reveni şi ea în competiţie la Cincinnati (11-17 august), turneu WTA Premier 5 unde a jucat în sferturi, la ediţia trecută.

Liderul mondial este americanca Serena Williams, cu 9.231 de puncte.