Halep va fi prezentă la întâlnirea România - Belgia, din FED Cup

Tenismena constănțeană Simona Halep, ocupanta locului 4 în clasamentul WTA, a declarat că îşi va susţine colegele din tribună în confruntarea România - Belgia, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, la 11 şi 12 februarie, în Sala Polivalentă din Capitală.

Halep este accidentată la genunchi, după Openul Australiei, şi va reveni pe teren în luna martie, la turneele Premier Mandatory de la Indian Wells şi Miami.

„Este foarte greu când nu pot să joc, dar nu am ce face, sunt accidentată şi e mai bine să intre în teren o jucătoare care este sută la sută. Genunchiul nu este prea bine în momentul ăsta, am făcut tratament. Aştept câteva zile să văd cum mă simt. Am avut ceva dureri zilele astea, dar e normal, e o accidentare destul de dificilă la genunchi şi trebuie să am răbdare. O să fiu prezentă la meciuri, îmi doresc să câştige fetele şi să mergem mai departe ca să joc în aprilie. În tribună eu nu prea mă manifest de obicei, dar sunt alături de echipă cu sufletul. O să încerc să fac galerie cât pot, dar de obicei stau mai liniştită. Sper ca sala să fie plină la fel ca la Cluj. Acolo a fost un public foarte călduros şi cu siguranţă şi în Bucureşti va fi bine. Toate fetele sunt în top şi ştiu ce au de făcut, nu o să le dau eu sfaturi pentru că nu e cazul. Nu mă simt în măsură să fac treaba asta. Ele sunt destul de bine pregătite acum, Sorana a jucat bine în Australia, cred că va fi bine şi România o să câştige”, a spus Halep pentru DigiSport.

Ilie Năstase, căpitanul-nejucător al echipei României, le-a convocat pe Irina-Camelia Begu (28 WTA), Monica Niculescu (35 WTA), Sorana Cîrstea (59 WTA) și Patricia-Maria Ţig (locul 104 WTA) pentru meciurile cu Belgia.

Confruntarea România - Belgia va avea loc la Sala Polivalentă din Bucureşti, pe suprafaţă rapidă. Cele două ţări s-au mai întâlnit de trei ori în această competiţie, Belgia impunându-se de fiecare dată.