Halep va urca pe locul 4 în ierarhia WTA

După ce a obţinut calificarea în semifinalele turneului de categorie Premier Five de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale de 2.413.663 de dolari, tenismena constănţeană Simona Halep, locul 5 WTA, va urca o poziţie, începând de luni, în ierarhia WTA, devansând-o pe Agnieszka Radwanska (Polonia). Vineri seară, în sferturile de finală ale turneului de la Montreal, Halep s-a impus, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-1, în confruntarea cu Svetlana Kuznetsova (Rusia, 11 WTA). Pentru prezenţa în semifinale, Simona Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 121.150 de dolari şi 353 de puncte WTA. Halep speră să ajungă din nou în finala turneului canadian, după ce anul trecut a fost obligată să se retragă înaintea ultimului act din cauza unor probleme medicale. În semifinale, Halep o va înfrunta sâmbătă seară, de la ora 20.00 (în direct la Dolce Sport 2), pe Angelique Kerber (Germania, 2 WTA).

„Sunt foarte fericită că am câştigat în faţa ei, pentru că întotdeauna când joc cu Svetlana (n.r. - Kuzneţova) îmi este greu. Am fost puţin nervoasă în primul set. Nu reuşeam să fiu agresivă, nu simţeam mingea. Apoi am vrut doar să lovesc mingea, să fiu agresivă, să-mi fac jocul. Am făcut totul, am luptat, am jucat cât de bine am putut. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit să mă susţină şi sper să ne vedem şi mâine (n.r. - sâmbătă)”, a declarat Halep după succesul din sferturi.

HALEP ŞI NICULESCU, ÎN SEMIFINALE LA DUBLU

Simona Halep şi Monica Niculescu au obţinut, vineri noaptea, calificarea în semifinalele turneului WTA de la Montreal. Halep şi Niculescu au trecut, cu scorul de 6-4, 3-6, 10-8, în sferturi, de franţuzoaicele Caroline Garcia şi Kristina Mladenovic. Halep și Niculescu, beneficiare ale unui wild card, și-au asigurat un cec în valoare de 35.604 dolari și 350 de puncte WTA. Sâmbătă seară, după ora 22.00, Halep și Niculescu vor lupta, pentru calificarea în finală, cu perechea Andreja Klepac / Katarina Srebotnik (Slovenia).

TECĂU ŞI MERGEA, ÎN SEMIFINALE LA TORONTO

Perechea formată din tenismanul constănțean Horia Tecău și Florin Mergea a obţinut o spectaculoasă calificare în semifinalele turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 4.089.740 de dolari. În sferturile de finală ale probei de dublu, Tecău și Mergea i-au depăşit, vineri seară, pe fraţii Bob și Mike Bryan, deținătorii trofeului, cu scorul de 6-3, 6-3, şi vor înfrunta sâmbătă seară, de la ora 19.20, în penultimul act, perechea Ivan Dodig (Croaţia) / Marcelo Melo (Brazilia). Prin calificarea în semifinale, Tecău şi Mergea şi-au asigurat un cec în valoare de 59.510 de dolari şi 360 de puncte ATP. Tecău şi Mergea vor face pereche în proba de dublu la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, care vor începe săptămîna viitoare.

