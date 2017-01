Halep, vedetă la Cincinnati

Cap de serie nr. 2 la turneul de categorie Premier 5 de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2,4 milioane de dolari, tenismena constănțeană Simona Halep a fost primită ca un star de organizatorii competiției și de spectatorii americani. Sportiva în vârstă de 22 de ani, proaspăt ocupantă a poziției secunde în clasamentul mondial, a fost invitată specială la una dintre cele mai importante emisiuni realizate de site-ul oficial al WTA, WTA All Acces Hour, unde a oferit autografe și a răspuns la întrebările venite din partea fanilor. Foarte bine dispusă, Halep a mărturisit că nu se gândește încă la primul loc WTA și că prioritatea sa în acest moment este turneul de la Cincinnati. „Sunt foarte fericită că am ajuns pe locul al doilea în clasamentul mondial. Este o zi incredibilă pentru mine și mă simt extraordinar, dar vreau să rămân concentrată asupra turneului de la Cincinnati. Cu Serena Williams încă în activitate este greu să mă gândesc la prima poziție, dar vreau să mă bucur pentru ce am realizat și să încerc să-mi păstrez cât mai mult locul secund în ierarhia WTA”, a spus constănțeanca, dezvăluind și cine este modelul ei în tenis: „Idolul meu a fost mereu Justine Henin, dar îmi place să văd meciurile în care joacă Roger Federer”. Simona a adăugat că doreşte să strângă relaţiile cu fanii, motiv pentru care după crearea paginii oficiale de Facebook îşi va deschide şi un cont personal de Twitter: „Este foarte frumos să vezi că oamenii te urmăresc tot timpul. Am vrut să petrec ceva timp cu ei, pentru că e plăcut să vezi că oamenii te iubesc, iar în curând vreau să îmi deschid un cont şi pe Twitter. Pentru început vreau să mă bucur de Facebook”.

Calificată direct în turul secund, Halep a debutat la Cincinnati în noaptea de marți spre miercuri, înfruntând-o pe belgienca Kirsten Flipkens, locul 54 WTA, partida având loc pe terenul central. Halep și Flipkens s-au mai întâlnit de trei ori, constănțeanca impunându-se de fiecare dată: cu 6-4, 6-0, în 2010, în calificări, la Tokyo, cu 7-5, 6-4, în 2011, în semifinale, la Fes şi cu 6-4, 6-2, , în 2013 în finală, la 's-Hertogenbosch. Ieri, Halep a mai primit o veste bună, după ce slovaca Dominika Cibulkova, locul 13 WTA şi cap de serie nr. 11, aflată pe partea sa de tablou, a fost eliminată de rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 25 WTA, cu scorul de 6-3, 6-3.

VICTORIE PENTRU TECĂU. Perechea formată din tenismanul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat în turul al doilea al probei de dublu a turneului de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de3.080.000 de dolari, după ce a trecut, lini noapte, în primul tur, de cuplul alcătuit din Max Mirnîi (Belarus) și Mihail Jujnîi (Rusia), după un meci care a durat peste o oră şi jumătate. Pentru un loc în turul al treilea, Tecău și Rojer vor întâlni dublul spaniol format din Marcel Granollers și Marc Lopez, cap de serie nr. 7. Pentru calificarea în turul al doilea, Tecău și Rojer vor primi 90 de puncte ATP şi un premiu în valoare totală de 12.890 de dolari.

În competiția feminină de la Cincinnati, Sorana Cîrstea, locul 80 WTA, a fost eliminată în primul tur de Ana Ivanovic (Serbia, locul 11 WTA şi cap de serie nr. 9), cu scorul de 6-1, 7-5. Ivanovic a avut nevoie de 67 de minute pentru a-şi trece în palmares a 43-a sa victorie în acest an, un record în 2014. Cîrstea a cedat primul set în 28 de minute, a condus cu 4-1 în cel de-al doilea, dar a fost nevoită apoi să părăsească terenul învinsă, primind pentru prezența la Cincinnati un punct WTA şi 7.215 dolari. Și Monica Niculescu, a fost eliminată în primul tur, dar în proba de dublu, unde a făcut pereche cu Caroline Garcia (Franţa), cele două fiind învinse de cuplul american Raquel Kops-Jones și Abigail Spears, cap de serie nr. 7, cu scorul de 6-2, 6-1. Pentru participarea la Cincinnati, Niculescu și Garcia vor primi un cec în valoare de 4.210 dolari şi un punct WTA.