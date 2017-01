Halep, vedetă la Indian Wells

Prezentă în SUA pentru turneul de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 6.134.605 dolari, Simona Halep a fost protagonista unui interviu acordat site-ului oficial al competiției, în care tenismena constănțeană a mărturisit că speră să se mențină în Top 10 WTA și în anii următori. „Sper să joc tenis și peste câțiva ani. E greu să-mi imaginez acum. Viaţa în circuit este dură. Dacă voi fi sănătoasă şi mă voi antrena cum o fac acum, sper să rămân în Top 10, dar rămâne de văzut. Vin multe jucătoare puternice din spate”, a spus sportiva aflată pe locul 5 WTA, explicând și rezultatele mai slabe înregistrate anul trecut în turneele de Mare Șlem: „Anul trecut a fost multă presiune. Nu am putut să gestionez momentul. Voiam prea mult să-mi iasă lucrurile. Voiam să câştig toate meciurile. Voiam să joc din nou finala, pentru că o făcusem şi cu un an înainte, dar era o mare greşeală. Dacă te gândeşti aşa, nu mai poţi juca tenis. Nu mă puteam antrena. După zece minute, eram foarte obosită. M-am speriat puţin şi mi-am pierdut puterea, dar vreau să uit toate acestea pentru că acum mă simt bine”.

Constănțeanca a povestit un moment inedit din timpul meciului din turul secund, câștigat în fața americancei Vania King. „Un copil de mingi nu a auzit că vreau un prosop şi m-am supărat foarte tare. Apoi, i-am cerut scuze. Nu am vrut, dar eram sub presiunea meciului. Ştiu că jucătorii pot fi uneori nepoliticoşi cu copiii de mingi şi este dificil pentru ei. Dar trebuie să fii drăguţ cu ei. Sunt aici pentru noi şi ne ajută. Nu este în regulă când ne supărăm pe teren, dar ei înţeleg. Unii dintre ei joacă tenis şi ştiu ce e presiunea. Eu n-am fost copil de mingi, dar am vrut odată, când Federer a venit în România pentru un meci de Cupa Davis. Antrenorul, fostul antrenor sau al doilea antrenor, nu-mi mai aduc aminte pentru că am avut prea mulţi‚ a considerat că e periculos pentru mine. Federer servea foarte tare, aveam zece ani”, a explicat Halep, care a vorbit şi despre diferenţa dintre bărbaţi şi femei în tenis: „Am jucat odată la New York cu un bărbat. Ca fată, e greu atunci când trebuie să returnezi pentru că băieţii servesc foarte tare. Când sunt la fileu şi băiatul loveşte mingea, mi-e realmente frică. Am făcut o treabă bună cu reverul meu, iar în meciurile de dublu mixt Horia e acolo şi mă ajută cu tot. La fileu, la serviciu, aşa că eu nu trebuie decât să trimit mingea înapoi şi să stau pe linia de fund”.

RECLAMĂ PENTRU TURISMUL ROMÂNESC

Sportiva în vârstă de 24 de ani a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. „De-abia aştept. Abia aştept să joc şi la dublu mixt. E foarte important pentru ţara mea şi pentru mine să iau o medalie. Nu este uşor, dar trebuie să avem încredere. Voi juca împreună cu Horia Tecău la Roland Garros, iar la Wimbledon nu ne-am decis încă. Probabil vom juca şi la Wimbledon pentru că vom merge la Jocurile Olimpice”, a spus Halep, care a făcut reclamă turismului în România: „Mereu le recomand străinilor să vină în România, dar niciunul nu merge. Nu ştiu de ce. E o ţară frumoasă. Avem locuri frumoase. OK, e greu să trăieşti în România din cauza economiei, dar locurile sunt fantastice. Aş recomanda Cluj, oraşul unde am jucat în Fed Cup”.

