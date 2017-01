Halep, victorie zdrobitoare în duelul românesc din Cetatea Eternă

Clasată pe poziția secundă în ierarhia mondială WTA, Simona Halep a demonstrat încă o dată că nu are rivală în tenisul feminin românesc. Tenismena constănțeană a învins-o fără drept de apel pe Alexandra Dulgheru, locul 72 WTA, în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier 5 de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.183.600 de dolari. Sportiva în vârstă de 24 de ani a dominat cu autoritate întâlnirea, profitând și de starea de oboseală evidentă a adversarei, venită din calificări. Astfel, de la scorul de 1-1 în primul set, Halep a câștigat 11 game-uri consecutive și s-a impus cu 6-1, 6-0, după doar 56 de minute. „Mă simt foarte bine. Am fost foarte agresivă și am reușit multe puncte direct câștigătoare. Sunt mulțumită și de serviciul meu. Alexandra a fost obosită pentru că până acum a avut multe meciuri lungi. Eu am fost avantajată. În această fază a turneului este greu să joci împotriva unei compatrioate”, a spus Halep, după meci. Constănțeanca a ajuns astfel în penultimul act al competiției, egalându-și cea mai bună performanţă de la Roma, stabilită în urmă cu doi ani, când a fost eliminată în această fază de Serena Williams, scor 6-3, 6-0. La ediția anterioară, favorita nr. 2 a fost nevoită să se retragă în optimi, din cauza unei accidentări.

Grație prezenței în semifinale, Halep și-a asigurat un cec în valoare de 99.870 de euro şi 350 de puncte WTA, în timp ce Dulgheru va primi 46.000 de euro și 220 de puncte WTA pentru prezența în sferturi la „Foro Italico”. Constănțeanca o va avea ca adversară pentru a ajunge în ultimul act pe Carla Suarez Navarro (Spania), locul 10 WTA. Halep o conduce pe iberică în meciurile directe cu scorul de 5-4, impunându-se în ultimele trei partide. Halep a câştigat în 2013, în semifinale, la 's-Hertogenbosch, cu 6-3, 6-2, tot în 2013, în optimi, la New Haven, cu 3-6, 6-4, 6-1, şi anul acesta, în sferturi, la Indian Wells, cu 5-7, 6-1, 6-1, în drumul spre primul său titlu Premier Mandatory, însă a pierdut cele trei confruntări cu Suarez Navarro disputate pe zgură.

Halep a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul feminin de la Roma, după ce Irina-Camelia Begu, locul 31 WTA, a fost eliminată, joi seară, în optimile de finală de fostul lider al clasamentului mondial Victoria Azarenka (Belarus), locul 29 WTA, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-1, la capătul unei partide care a durat două ore şi 17 minute. Pentru performanţa reuşită la turneul din capitala Italiei, Begu va primi 105 puncte WTA şi un cec în valoare de 22.800 de euro.