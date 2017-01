Halep și-a lansat un model propriu de tricou

Devenită un adevărat idol pentru spectatorii de la Australian Open, dar și pentru fani din întreaga lume, Simona Halep a primit un cadou superb de la sponsorul tehnic, firma de echipament Adidas. Astfel, tenismena constănțeană a anunțat lansarea unui model propriu de tricou, pe care apar trei ardei, coloraţi în roşu, galben şi albastru, şi pe care scrie „Halepeno”, după porecla primită de la Brad Gilbert, fostul antrenor al lui Andre Agassi. „Adidas Family - Team Halepeno!! Sper că vă place tricoul, eu îl ador!”, a scris Halep pe contul său de Facebook, adăugând o poză în care apare alături de preparatorul fizic Teo Cercel şi antrenorii Victor Ioniţă şi Thomas Hogstedt. Brad Gilbert i-a pus porecla respectivă în timpul turneului de la Roland Garros din 2014, când sportiva în vârstă de 24 de ani a ajuns până în finală. „Halepeno” este o combinaţie între ardeiul iute, „jalapeno”, şi numele de familie al sportivei.

În plus, Halep evoluează din acest an cu un nou model de rachetă Wilson, despre care spune că îi oferă mai mult control al loviturilor şi mai multă putere în execuţii. „Am mai mult control şi mai multă putere. Dacă o simţi bine şi îţi place o rachetă, vrei să joci cu ea. Mi-a plăcut imediat, doar am luat-o şi mi-a plăcut. Cred că cum este cea mai bună rachetă pentru mine”, a declarat Halep, după victoria repurtată în fața americancei Bethanie Mattek-Sands. Constănțeanca și japonezul Kei Nishikori sunt primii jucători profesionişti din Top 10 care folosesc rachete din noua gamă Burn, lansată de curând de Wilson. Până în acest an, Halep a jucat cu un model Wilson Steam 99.