Halep și-a schimbat, din nou, antrenorul

13:37:43 / 22 Iunie 2015

Tehnica de joc

Finala dintre Kerber si Pliskova a scos in evideea ce nu fentă tot face Simona. Astfel finala a determinat jucatoarele să abordeze punctele din primul serviciu, sa mentina schimbul de mingi cat mai aproape de linia de spate si cat mai bine plasate obligand mereu jucatoarele sa se deplaseze pentru o pozitionare corecta la lovitura de retur. Simona foloseste mereu serviciul 2 cu viteze modeste, arareori plasate si cu putina viziune de a pune adversarul in dificultate. Probabil de aici si comportamentul ciudat prin care isi aplica lovituri pe fund in scop de corectie. O admir pe Simona pentru tot, dar este clar ca nu poate face fata in mod constant unui nivel ridicat de tehnicitate a jocului cum se cere pentru top 10. Sa nu amintim ca a fost eliminata de un "wild card" clasat 43 WTA.