Halle Berry a făcut multe greşeli în dragoste

Actriţa americană Halle Berry consideră că a făcut multe alegeri neinspirate în ceea ce priveşte bărbaţii din viaţa ei şi a spus că toate \"greşelile\" pe care le-a făcut în relaţiile din trecut au fost cauzate de faptul că a crescut fără tată. Halle Berry a fost căsătorită de două ori, cu David Justice şi Eric Benet, însă ambele ei mariaje s-au încheiat printr-un divorţ. Totodată, relaţia îndelungată cu modelul canadian Gabriel Aubry, tatăl fiicei sale Nahla, s-a încheiat anul trecut.

Actriţa pare tot mai convinsă de faptul că nu este genul de femeie care vrea să fie măritată şi, potrivit unor surse, ar fi jurat să nu se mai căsătorească niciodată. Actriţa americană consideră că eşecul relaţiilor din viaţa ei sentimentală are drept explicaţie faptul că tatăl ei şi-a părăsit familia atunci când ea era încă un copil. ”Îmi doresc să fi ştiut pe atunci că nu eram genul de femeie care vrea să fie măritată. Aş fi scutit mult timp, multă durere şi lacrimi de-a lungul anilor”, a declarat actriţa americană pentru tabloidul britanic ”The Sun”. ”Atunci când vine vorba de dragoste, am făcut toate alegerile greşite care pot fi făcute. Am fost o proastă. Însă acum, acest lucru pare un fel de cadou pentru mine însămi, văzând lucrurile mai clar şi luând decizii mai bune. Un singur lucru a fost de neevitat. Tatăl meu ne-a părăsit când eu eram mică, iar acest lucru mi-a afectat viaţa. Dacă aş fi avut un tată în familie, atunci când am crescut, nu cred că aş fi făcut greşelile pe care le-am făcut. N-aş mai fi fost atât de proastă în dragoste”, a adăugat actriţa americană.

Halle Berry a câştigat premiul Oscar în 2002, pentru prestaţia ei din filmul ”Puterea dragostei / Monster\'s Ball”, devenind astfel prima actriţă afro-americană din istorie care a câştigat această distincţie. Actriţa s-a despărţit de modelul canadian Gabriel Aubry în aprilie 2010, după o relaţie care a durat cinci ani. Nahla este singurul copil al actriţei americane, care a declarat într-un interviu recent că îşi doreşte un copil cu actualul ei iubit, actorul francez Olivier Martinez.