Halle Berry a intrat în vacanţă

Actriţa americană merită o vacanţă pe cinste, după campania mondială de promovare a celei de-a treia aventuri "X-Men 3", mai ales că filmul a bătut toate recordurile de box-office pe toate cele cinci continente. Halle Berry în vîrstă de 39 de ani tocmai a terminat şi filmările ultimului său lung-metraj de acţiune, în care îl are ca partner pe Bruce Willis. Cel mai nou proiect cinematografic în care se va implica îi va solicita atenţia abia din luna septembrie, aşa că frumoasa actriţă de culoare a intrat în vacanţă alături de iubitul său, fotomodelul canadian Gabriel Aubrey. În vizor sînt şi cîteva petreceri, iar Halle Berry a dat iama prin magazine. În plus, nu strică nici niscaiva cumpărături pentru vreo plecare inopinantă.

Halle Berry are nevoie de odihnă şi relaxare, mai ales că are ambiţia să mai cîştige un premiu Oscar. Actriţa de culoare va reveni în forţă la dramă, gen care i-a adus mult-rîvnita statuetă fiind prima actriţă de culoare premiată de Academia Americană de Ştiinţe şi Film. În filmul "Things We Lost In The Fire" îl va avea ca partener pe Benicio Del Toro, la rîndul său, laureat al premiului Oscar.