Halle Berry îşi doreşte mai mulţi copii

Actriţa americană, deţinătoare a unui premiu Oscar şi partenerul ei de viaţă, modelul franco-canadian Gabriel Aubry, au declarat recent că intenţionează să îşi mărească familia. Cuplul are deja o fetiţă, Nahla Ariela, dar aceasta are nevoie de un frate, a afirmat Gabriel Aubry, cu ocazia unui eveniment caritabil organizat în beneficiul Fundaţiei Industriei de Divertisment. “Nu am cunoscut niciodată pe cineva care să aibă un singur copil şi am trăit întotdeauna înconjurat de familii numeroase”, a precizat Gabriel Aubry, care provine dintr-o familie cu opt copii. “Eu cred în familiile mari”, a adăugat acesta. Întrebat ce crede şi partenera sa de viaţă despre planurile de mărire a familiei, Gabriel Aubry a mărturisit că Halle Berry, în vîrstă de 42 de ani, este perfect de acord cu aest lucru.

Fetiţa cuplului, Nahla Ariela, va împlini 1 an pe data de 1 martie. Gabriel Aubry a mărturisit că fiica lui a început să meargă, să vorbească şi chiar să vorbească o limbă străină. “Nu a spus «tată», ci «papa», echivalentul francez al cuvîntului”, a declarat Gabriel Aubry, care, pentru a nu răni sentimentele nimănui, a adăugat: “Să zicem că a spus, totuşi, «mama»”. Gabriel Aubry şi Halle Berry au o relaţie de doi ani.