Halle Berry îşi suspectează colegele de minciună

Actriţa americană de culoare a declarat recent că celebrităţile mint atunci cînd susţin că şi-au menţinut silueta fără să apeleze la exerciţii fizice şi la o dietă alimentară strictă. Halle Berry, în vîrstă de 42 de ani, care are o fiică în vîrstă de un an, Nahla Ariela, împreună cu partenerul ei de viaţă, modelul Gabriel Aubrey, a declarat că trebuie să muncească foarte mult pentru a-şi menţine o siluetă de vis, insistînd că toate celelalte celebrităţi din showbiz fac acelaşi lucru. ”Să-i ajute Dumnezeu dacă ei spun adevărul. Mă îndoiesc însă că o fac. Eu a trebuit întotdeauna să ţin regim. Sufăr de diabet, deci pentru mine este o chestiune serioasă. Halle Berry a trebuit să adopte un nou regim alimentar şi de exerciţii fizice după ce a născut, pentru a evita să ia în greutate. Actriţa americană a declarat pentru revista ”Harper\'s Bazaar” că trebuie să facă multe exerciţii, să mănînce în mod variat şi să ia multe vitamine.

Halle Berry urmează să apară pe afişul filmului ”Happily Ever After”, în care va interpreta rolul unei femei care se desparte de iubitul ei, cu care avea o relaţie de mai mulţi ani, deoarece acesta nu a cerut-o în căsătorie. Ea va deveni foarte geloasă după ce va constata că fostul ei partener îşi continuă viaţa, fără mari probleme. Halle Berry a mărturisit că are anumite temeri legate de acest proiect cinematografic, deoarece rolul ei necesită o schimbare dramatică de imagine. ”Va trebui să mă rad în cap în faţa camerei. Mi-e foarte frică. Sper ca reacţia mea să se potrivească cu povestea filmului”, a explicat actriţa americană.

Halle Berry a fost prima actriţă de culoare care a cîştigat premiul Oscar, în 2003, la categoria cea mai bună actriţă în rol principal, pentru prestaţia ei din filmul ”Monster’s Ball / Puterea dragostei”. Actriţa a apărut anul trecut în filmul ”Things We Lost in the Fire / Pierderi dureroase” şi urmează să apară, în 2009, în lungmetrajul ”Frankie and Alice”, despre o femeie care suferă de personalitate multiplă.