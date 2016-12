Halle Berry s-a logodit!

Sunete de clopote se aud tot mai tare pentru Halle Berry! Surse din anturajul designerului de bijuterii Gurhan au declarat că actorul francez Olivier Martinez a comandat un superb inel de logodnă cu diamante şi smaralde, pe care i l-a oferit deja iubitei sale. Reprezentantul actriţei nu a confirmat şi nici infirmat informaţia. Halle Berry, de 45 de ani şi Olivier Martinez , cu un an mai în vârstă, formează un cuplu de mai bine de un an de zile, după ce au filmat împreună ”Dark Tide”. Ar fi al treilea mariaj pentru Halle Berry, care a fost căsătorită cu jucătorul de baseball David Justice, la începutul anilor ’90 şi cu cântăreţul Eric Benet, la începutul anilor 2000. Halle Berry are o fiică de 4 ani, pe nume Nahla, cu fostul său iubit, fotomodelul canadian Gabriel Aubry.

Olivier Martinez nu a mai fost căsătorit, dar a avut o serie de relaţii cu femei cu mult mai celebre şi bogate decât el, fiind suspectat că se implică numai în astfel de relaţii. Între 1995 – 1998 a trăit cu actriţa franceză Juliette Binoche, după ce s-au întâlnit în timpul filmărilor la ”Le Hussard sur le toit”, un film care l-a propulsat la statutul de vedetă. Au urmat relaţii cu actriţa americană Mira Sorvino şi cântăreaţa australiană Kylie Minogue, dar şi cu fotomodelul şi actriţa britanică Rosie Huntington-Whiteley.