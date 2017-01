Halle Berry va juca într-un film despre un hoţ de bijuterii

Actriţa americană va juca în filmul ”Who Is Doris Payne”, inspirat din povestea unui hoţ de bijuterii care opera pe plan internaţional şi a cărui activitate s-a întins de-a lungul a peste cinci decenii. Filmul este inspirat din fapte reale şi va fi adaptat după un scenariu scris de Eunetta Boone. Producătorii executivi sînt cei doi fondatori ai companiei J2, Justin Berfield şi Jason Felts. J2 va produce şi filmul ”An Invisible Sign of My Own”, în care va juca Jessica Alba. Halle Berry a cîştigat premiul Oscar în 2002, pentru filmul ”Puterea dragostei”, cînd a interpretat rolul soţiei unui condamnat la moarte ce are o relaţie cu gardianul şef al închisorii unde este încarcerat soţul ei. Cu acest Oscar, Halle Berry a devenit prima actriţă de culoare care a primit premiul Academiei americane de Film la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal.

În luna martie a anului trecut, Halle Berry a născut o fetiţă. Tatăl acesteia este partenerul de viaţă al actriţei, modelul franco-canadian Gabriel Aubry, în vîrstă de 32 de ani. Halle Berry a fost căsătorită de două ori. Primul ei soţ a fost jucătorul de baseball David Justice, iar cel de-al doilea a fost cîntăreţul Eric Benet, de care s-a despărţit în 2003. Actriţa a apărut anul trecut în filmul ”Pierderi dureroase/ Things We Lost in the Fire” şi urmează să apară, în 2009, în lungmetrajul ”Frankie şi Alice”, despre o femeie care suferă de personalitate multiplă.