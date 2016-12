Halle Berry visează la o nuntă mică

În ultima vreme s-a tot scris despre divorţuri, dar sunt şi vedete care mai dau o şansă căsătoriei, deşi au mai avut eşecuri. Actriţele Halle Berry şi Evan Rachel Wood se pregătesc de nuntă! Frumoasa Halle Berry s-a jurat că nu se va căsători a treia oară, dar trăieşte o poveste de dragoste atât de frumoasă cu actorul francez Olivier Martinez, încât s-a lăsat convinsă să mai facă un drum la altar. În premieră, Halle Berry a vorbit despre planurile ei de nuntă cu actorul francez, declarând că doreşte să organizeze o ceremonie foarte mică. Olivier Martinez a cerut-o în căsătorie în timpul vacanţei de Crăciun de anul trecut. ”Ştiu că va fi o nuntă foarte mică. Nu m-am dus la prea multe nunţi, dar am fost la sfârşitul săptămânii trecute la o nuntă cu 250 de invitaţi. Nu am avut niciodată parte de aşa ceva, nici nu mi-am dorit aşa ceva. Nici măcar n-am încercat să prind buchetul aruncat de mireasă”, a povestit Halle Berry într-un interviu acordat publicaţiei ”InStyle”. Actriţa americană, care a fost căsătorită de două ori în trecut, a vorbit puţin şi despre logodna ei actuală: ”Este unul dintre acele lucruri din categoria... niciodată să nu spui niciodată. Sunt o romantică incurabilă şi nu mă voi opri până ce viitoarea căsătorie a mea nu va fi una reuşită”.

Halle Berry nu a fixat deocamdată data căsătoriei cu actorul francez, întrucât este implicată, în această perioadă, într-o aprigă dispută legală cu fostul ei iubit, Gabriel Aubry, pentru obţinerea custodiei fiicei lor, Nahla. Totodată, actriţa intenţionează să se mute cu fiica ei în Europa. ”Nu sunt sigură că ştiu unde voi trăi în lunile următoare, aşa că va trebui să mă decid mai întâi asupra acestui aspect”, a recunoscut vedeta. Actriţa americană a fost căsătorită cu jucătorul de baseball David Justice, în perioada 1993 - 1997 şi cu cântăreţul Eric Benet, în perioada 2001 - 2005. A avut apoi o relaţie cu fotomodelul canadian Gabriel Aubry, în urma căreia a rezultat fiica lor Nahla. Olivier Martinez a avut o relaţie de lungă durată cu cântăreaţa australiană Kylie Minogue, de care s-a despărţit în 2007.

Un pas important va face şi actriţa Evan Rachel Wood, care se pregăteşte să se căsătorească cu Jamie Bell, după ce au fost zăriţi luându-şi certificatul de căsătorie. Perechea, despre care se zvoneşte că s-a logodit anul trecut şi chiar la un moment dat s-a bănuit că s-a căsătorit deja, nu s-a grăbit să confirme vestea. ”Evan şi Jamie erau la Starea Civilă din Beverly Hills, în jurul prânzului. I-am recunoscut cu greu. Arătau ca orice cuplu îndrăgostit. Aşteptau în rând ca orice altă pereche, se ţineau de mână şi, la un moment dat, Jamie s-a întins şi a sărutat-o pe Evan”, a declarat o martor. Cei doi s-au întâlnit prima dată la filmările videoclipului ”Wake Me Up When September Ends”, al trupei Green Day şi s-au despărţit un an mai târziu, ca să se împace mai apoi.