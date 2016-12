Halle Berry vrea un copil cu Olivier Martinez

Actriţa americană Halle Berry a declarat într-un interviu recent că îşi doreşte un copil cu iubitul ei, actorul francez Olivier Martinez. Totodată, actriţa americană a declarat că îşi doreşte foarte mult să-i ofere fiicei sale Nahla un frăţior sau o surioară, dar că se teme că nu mai are la dispoziţie prea mult timp pentru acest lucru. ”Mi-ar plăcea să am mai mulţi copii. Am 44 de ani, cine ştie cât timp pot să-mi permit să mai aştept?”, a declarat frumoasa actriţă.

Halle Berry şi Olivier Martinez s-au cunoscut în timpul filmărilor din Franţa şi din Africa de Sud pentru thriller-ul ”Dark Tide”. Cei doi actori au fost fotografiaţi în timp ce se sărutau şi se plimbau ţinându-se de mână, alimentând astfel zvonurile apărute în presa americană, potrivit cărora ar avea o relaţie. Halle Berry s-a despărţit în luna aprilie de fostul ei partener de viaţă, modelul canadian Gabriel Aubry, după o relaţie ce a durat peste cinci ani. Fiica lor, Nahla Ariel Aubry, este singurul copil al actriţei americane, care a declarat recent că obişnuieşte să o ia adeseori pe fiica ei pe platourile de filmare: ”Trebuie să îţi faci timp pentru lucrurile importante. Ea nu are încă 3 ani, aşadar o iau peste tot cu mine. După ce va avea 5 sau 6 ani şi va merge la şcoală, va trebui să fac anumite schimbări”.

La rândul său, modelul Gabriel Aubry pare că a trecut cu bine peste despărţirea de Halle Berry şi a fost surprins recent de paparazzi americani în compania starletei Kim Kardashian. Actorul francez Olivier Martinez, în vârstă de 44 de ani, este cunoscut pentru rolul amantului personajului interpretat de Diane Lane în filmul ”Unfaithful / Infidela” din 2002, dar şi pentru relaţia de patru ani pe care a avut-o cu cântăreaţa australiană Kylie Minogue.