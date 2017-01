Halterofilii de la CS Farul, nouă medalii la CN de tineret

La Oneşti au avut loc săptămâna trecută Campionatele Naţionale de haltere pentru tineret (sportivi cu vârsta între 20 şi 23 de ani). CS Farul Constanţa a participat la această competiţie cu şapte sportivi, cinci antrenaţi de Angheluş Beşleagă, toţi având vârsta sub 17 ani, adică juniori II, şi doi pregătiţi de Ion Filip, fraţii Enciu. Ionuţ (categoria + 105 kg) a obţinut trei medalii de aur, la smuls, aruncat şi total, iar Andrei (85 kg) s-a clasat pe locul 5, de trei ori.

Cei cinci juniori II au dublă legitimare, Farul şi LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, iar la Oneşti au punctat pentru Farul, conform protocolului încheiat de cele două cluburi. Campioana europeană Laura Pricop (48 kg) a cucerit aurul la total şi aruncat plus argintul la smuls, iar Mariana Dumitrache (63 kg) a obţinut trei medalii de bronz. Ionela Broască (48 kg) şi Ana-Maria Dumbravă (+75 kg) s-au clasat de câte trei ori pe locul 5 la categoriile respective. Florin Mihai (62 kg) s-a accidentat la încălzire şi nu a mai concurat. „Se pare că accidentarea este destul de gravă, mai ales că este o recidivă la accidentarea la cot suferită anul trecut. Rezultatele mă mulţumesc într-o oarecare măsură, însă cred că se putea şi mai bine. Sper să ne revanşăm la Naţionalele de seniori”, a declarat antrenorul Angheluş Beşleagă. Acesta a mai spus că secţia de haltere de la LPS va beneficia în curând de o nouă şi ultramodernă sală de antrenament. „Cu sprijinul unui sponsor, Ferma Stoian din Palazu Mare, care ne-a mai ajutat şi în alte ocazii, am reuşit să renovăm în totalitate sala de pregătire şi să o dotăm cu aparatură modernă. Cred că va fi cea mai modernă sală de haltere din ţară. Îmi pare rău doar că nu am reuşit să o extindem pentru a avea mai mult spaţiu”, a menţionat Beşleagă.