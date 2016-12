Halucinant: „Muşamalizarea abuzurilor binomului SRI - DNA“, la rang de artă

Se întâmplă în România şi, din păcate pentru noi, nu este pentru prima oară. Unul dintre cele mai halucinante cazuri de falsificare a dovezilor într-un dosar şi de “muşamalizare a abuzurilor binomului SRI - DNA” este prezentat de luju.ro. Cazul la care fac referire jurnaliştii de la luju este dosarul retrocedărilor pentruprinţul Paltin Sturdza. “Dosarul a culminat cu arestarea acestuia într-un mare show mediatizat de procurori,iar acuzatul a reuşit să dovedească presei - iar Lumeajustitiei.ro şi Antena 3 au publicat - că, în stenogramele interceptărilor care au stat la baza acuzării, peste 1.000 de cuvinte au fost falsificate prin răstălmăcire sau omisiune. De exemplu, cuvântul "fază" din înregistrarea reală apărea în stenograma procurorilor DNA ca fiind "șpagă".Pe asemenea falsuri grosolane prinţul Paltin Sturdza a stat5 luni în arest preventiv şi 3 luni în arest la domiciliu. Sturdza a făcut plângere la PICCJ - Secţia de urmărire penală şi criminalistică împotriva procurorului de caz, Iulian Nica de la DNA Braşov, acuzându-l de fals şi abuz în serviciu, însă, minune mare,deşi falsurile au fost pe deplin dovedite, procurorul Carmen Rusu a clasat cauza cu o motivaţie revoltătoare pe care noi o considerăm un act de muşamalizare a unei realităţi vădite. DNA a introdus fără drept în anchetă agenţi SRI care nu aveau ce căuta în dosar”, arată sursa citată.

Aceste acuzaţii extrem de grave sunt susţinute, potrivit luju.ro, şi de faptul că “stenogramele interceptărilor falsificate grosolan nu au fost realizate cu vreun mandat de la judecător.Înregistrările au fost obţinute ca urmare a unei percheziţii informatice autorizate prin mandat emis de ICCJ la 14 octombrie 2014, mandat care autoriza DNA să efectueze percheziţia informatică la domiciliul prinţului Paltin Sturdza. Inexplicabil,în loc ca rezultatul percheziţiei informatice să fie exploatat de procurorii DNA şi de ofiţerii de poliţie judiciară, înregistrările astfel obţinute au ajuns pe mâna unor ofiţeri de la SRI care au întocmit stenogramele, anchetatorii nefăcând decât să le ia de bune şi să le semneze pentru autenticitate(vezi facsimil)”, potrivit sursei citate.

De asemenea, aceeaşi sursă arată că echipa de anchetatori care “a semnat pentru autenticitate procesele verbale conţinând stenogramele SRI a fost alcătuită din procurorul Iulian Nica şi ofiţerii de poliţie judiciară Sandu Mihai Bucurenciu, Iordache Ovidiu, Feticu Nicolae Ciprian, Cristina Ogarca şi alţii. Cum au putut aceşti procurori şi ofiţeri de poliţie să ateste autenticitatea fără să verifice, aşa cum îi obliga legea?”. Mai mult decât atât, jurnaliştii se întreabă cum a fost posibilă apariţia ofiţerilor SRI în anchetă în condiţiile în care “mandatul de percheziţie informatică a fost emis pentru DNA, nu pentru SRI, şi ţinând cont căacest caz nu era unul de siguranţă naţională.A fost o anchetă ordonată de SRI la care DNA a fost un simplu executant?Iată întrebări la care nimeni nu a vrut să răspundă până acum”, mai arată jurnaliştii.

O altă ciudăţenie a acestui dosar este faptul că “în rezoluţia de clasare procuroarea Carmen Rusu afirma căde vină pentru falsurile din stenograme, pe care le-a recunoscut în integralitate ca fiind reale, ar fi Serviciul Român de Informaţii,întrucât acesta a realizat interceptările şi stenogramele discuţiilor care au fost trimise pe suport de hârtie la DNA. Procuroarea Carmen Rusu recunoaşte că procurorul DNA a luat de bune aceste interceptări şi nu le-a verificat pentru autenticitate, aşa cum îl obliga legea, dara croşetat o compunere în care a pretins că anchetatorul DNA nu s-ar face vinovat de infracţiunea de abuz în serviciu, întrucât fapta sa nu a produs consecinţe juridice”. Jurnaliştii concluzionează: “cu alte cuvinte, procurorii DNA şi agenţii SRI pot încălca legea, pot falsifica orice stenogramă, dar, vezi Doamne, ei nu trebuie să răspundă pentru că aşa vor domnii procurori de la PICCJ. Oare când stenogramele cu cuvântul răstălmăcit în mod fals din "fază" în "şpagă" şi multe asemenea exemple au ajuns în presă după ce au fost trecute în actul de inculpare, iar dosarul a generat arestarea lui Paltin Sturdza, sunt acte care pot fi trecute cu vederea la o asemenea manieră? Până unde poate merge cu falsul un agent SRI sau un procuror DNA pentru a ajunge să fie tras la răspundere?”.

CPP: „Procesul verbal este certificat pentru autenticitate de către procuror“

Potrivit aceleiaşi surse, art. 143 (4) din Codul de procedură penală (CPP) prevede că înregistrările care privesc fapta ce formează obiectul cercetărilor "sunt redate de către procuror sau organul de cercetare penală într-un proces verbal"... "procesul verbal este certificat pentru autenticitate de către procuror". “Deşi această prevedere din CPP este una imperativă, procuroarea Carmen Rusu a reţinut în ordonanţa de clasare că autorii perpetuării falsurilor (procurorul şi ofiţerii de poliţie) au procedat la întocmirea proceselor verbale de redare, preluând transcrierile SRI Braşov, fără a verifica corespondenţa dintre semnalele sonore existente pe suporturile optice şi semnele literale şi cifrice consemnate în notele de redare care au fost inserate în formatul de proces verbal, neavând reprezentarea că acestea nu concordă cu conţinutul înregistrărilor", mai arată luju.ro, adăugând “Iată cumobligaţia imperativă de verificare a autenticităţii unor interceptări, deşi a fost încălcată, această faptă a fost trecută cu vederea cu scuza că domnii de la DNA "nu au avut reprezentarea". Cu alte cuvinte, dacă am avea parte de procurori precum Carmen Rusu care să ne cerceteze eventualele fapte penale, indiferent ce infracţiune am comite, am putea beneficia şi noi de scuza că nu am avut "reprezentarea" că am dat cuiva în cap sau că cine ştie ce am comis”.

În galeria foto a acestui articol puteţi vedea “pasaje relevante din rezoluţia de clasare a celui mai vădit caz de falsificare a unor interceptări din istoria Justiţiei române, lăsându-vă să apreciaţi dacă sunteţi de acord cu opinia noastră căacest caz este unul de muşamalizare, de natură a zdruncina serios încrederea românilor în sistemul judiciar. Lumeajustitiei.ro solicită CSM să iasă din expectativă, precum şi procurorului general al României, Augustin Lazăr, să intervină pe cale ierarhică pentru a verifica cum este posibil ca, nici măcar atunci când se recunoaşte că un procuror DNA a pus la dosar, deşi avea obligaţia să verifice autenticitatea, interceptări falsificate grosolan, poate fi exonerat de răspundere la o asemenea manieră”.