Hamilton a câştigat pentru a patra oară în carieră MP al Canadei

Britanicul Lewis Hamilton a obţinut a patra victorie din actualul sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, consolidându-şi prima poziţie în clasamentul general al piloţilor. Duminică seară, pe circuitul „Gilles Villeneuve” din Montreal (Canada), pilotul echipei Mercedes a plecat din pole-position şi a condus în permanenţă, trecând primul linia de sosire, în faţa coechipierului său Nico Rosberg. Hamilton a pus două secunde avans faţă de Rosberg încă din primele tururi, germanul a reuşit să se apropie la o secundă la jumătatea cursei, dar nu a putut micşora mai mult distanţa şi pe final a renunţat să-l mai atace pe campionul mondial en-titre. Hamilton a câştigat pentru a patra oară în carieră Grand Prix-ul Canadei, aceasta fiind pentru el a 37-a victorie din carieră. La Montreal a obţinut în 2007 primul său succes în Formula 1, iar ulterior s-a impus în 2010 şi 2012. Este pentru a 14-a oară consecutiv când Hamilton urcă pe podium într-o cursă de Formula 1, doar Michael Schumacher (19) şi Fernando Alonso (15) având şiruri mai lungi de clasări pe podium.

Podiumul a fost completat de finlandezul Valtteri Bottas, care a plecat al patrulea de pe grilă, dar a profitat de o intrare mai lungă la boxe a lui Kimi Raikkonen, cel care fusese în faţa sa, apoi a ieşit în spatele compatriotului său. Au fost doar trei abandonuri în această cursă, neajungând la finiş cele două maşini McLaren, pilotate de Fernando Alonso şi Jenson Button, şi maşina lui Roberto Mehri. O mențiune specială pentru germanul Sebastian Vettel (Ferrari), care a plecat de pe locul 18 al grilei de start și a încheiat al cincilea.

În clasamentul general al piloților, Hamilton are 17 puncte avans faţă de Rosberg, ocupantul locului 2, şi 43 de puncte în plus faţă de Vettel, care completează podiumul. În clasamentul general al constructorilor, Mercedes are 285p, fiind urmată de Ferrari 180p și Williams-Mercedes 104p. Etapa a opta a CM de Formula 1 este Grand Prix-ul Austriei din 21 iunie, programat pe circuitul de la Spielberg.

ALONSO S-A RĂSTIT LA MECANICII MCLAREN, ÎN TIMPUL CURSEI DIN CANADA!

Dublul campion mondial Fernando Alonso a avut parte de o nouă cursă cu probleme tehnice, duminică, în Canada, iar spaniolul nu a mai răbdat să-şi ascundă frustrarea, astfel că s-a răstit la mecanicii săi de la McLaren-Honda, prin sistemul de comunicaţii radio. Lui Alonso i s-a transmis de la boxe să conducă în aşa fel încât să facă economie de carburant, piloţii fiind obligaţi prin regulament să nu depăşească o anumită cantitate de combustibil. Spaniolul, care evolua în coada plutonului, s-a enervat şi le-a strigat în radio mecanicilor săi: „Nu vreau! Nu vreau! Deja am mari probleme acum. Conducând cu astea, arăt ca un amator. Aşa că o să concurez şi apoi mă concentrez la combustibil”. La fel ca Jenson Button (turul 58 din 70), coechipierul său, Alonso nu a terminat cursa, fiind nevoit să abandoneze în turul 47. Probleme la sistemul de evacuare a gazelor, a explicat McLaren abandonul celor două monoposturi ale sale. Fernando Alonso a părăsit Ferrari la finalul sezonului trecut, atras de noul proiect McLaren-Honda, însă echipa de la Woking se confruntă cu numeroase probleme tehnice, fiind penultima în clasamentul constructorilor, cu patru puncte, toate reuşite de Button.

UN CASTOR A TRAVERSAT PISTA ÎN TIMPUL CURSEI!

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc duminică seară, în timpul Marelui Premiu al Canadei. În plină cursă, pe pistă a pătruns un castor și a traversat tacticos, până a observat bolizii apropiindu-se de el! Atunci a luat-o la fugă și a reușit să ajungă la timp pe spațiul verde. Animalul a găsit, probabil, o gaură în gardul circuitului și s-a făcut nevăzut. De altfel, doar apariția sa pe circuit a mai salvat câte ceva din monotonia unei curse controlate categoric de piloții Mercedes...