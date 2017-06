Hamilton și Vettel - doi „cocalari“ pe un circuit de Formula 1!

Doi dintre cei mai buni piloți din lume, doi multipli campioni mondiali, Lewis Hamilton (Mercedes) și Sebastian Vettel (Ferrari), au fost duminică, în Marele Premiu al Azerbaidjanului, protagoniștii unui incident extrem de rar văzut pe un circuit de Formula 1! În turul 19/51, în timp ce rulau după safety car, pentru a doua oară ieșit pe traseu pe circuitul de la Baku, Hamilton, aflat pe primul loc, a încetinit pentru a nu depăşi maşina de siguranţă care se pregătea să părăsească pista, permiţând astfel ca întrecerea să se reia. Aflat în spatele britanicului, Vettel nu a putut evita o tamponare, soldată cu avarierea aripii sale frontale. Furios, germanul l-a acuzat pe rival că i-a frânat intenţionat în faţă. Pilotul de la Ferrari a ridicat mâinile în aer gesticulând spre Hamilton, apoi a dublat maşina Mercedes şi a lovit-o din nou, intenționat, din lateral, roată la roată!

Comisarii şi Hamilton au considerat că Vettel a lovit a doua oară intenţionat, în timp ce cvadruplul campion mondial a lăsat să se înţeleagă că a scăpat de sub control maşina sa către cea a adversarului în timp ce era preocupat să-şi exprime nemulţumirea prin semne cu mâna ridicată. Vettel a fost penalizat cu un „Stop And Go” de zece secunde, efectuat la boxe, în turul 34, pentru manevră periculoasă, terminând în final al patrulea. La rândul său, Hamilton a trecut şi el o dată în plus pe la boxe, deoarece a avut probleme cu rama de protecţie din jurul gâtului, piesă care s-a desprins de monopost. A fost nevoit să intre la standuri în turul 31 şi să o schimbe cu una nouă, pierzând locul întâi şi terminând al 5-lea, chiar după rivalul său la titlu.

„Cred că e dezonorant să vii în paralel şi să intri intenţionat în alt pilot, apoi să pleci teafăr şi să termini pe 4. Cred că e dezonorant pentru el ceea ce a făcut. Vettel a venit în paralel cu mine şi m-a lovit. El stabileşte un precedent, cred, în Formula 1, mai ales pentru copiii care se uită la noi cum concurăm şi ne comportăm. Şi ei au văzut azi cum se comportă un cvadruplu campion mondial. Şi sper că nu vor face la fel în categoriile junior”, a declarat Hamilton după cursă.

În replică, Vettel spune că Hamilton i-a frânat intenţionat în faţă şi nu a avut cum să evite impactul. „Ştim că liderul dictează ritmul, dar ieşeam din viraj. A accelerat, apoi a frânat atât de mult că nu am putut opri la timp şi am intrat în el, deşi am frânat şi eu cât de repede am putut. Am rulat apoi paralel cu el şi am avut un mic contact. Am gesticulat, dar nu i-am arătat degetul sau altceva, am vrut să-i dau un mesaj că nu a fost în regulă, pentru că nu puteam vorbi”, a spus Vettel.

Însă acuzaţia germanului a fost respinsă de comisarii FIA, care au studiat telemetria şi au stabilit că Hamilton a procedat la fel într-o situaţie similară, la restartul după prima intrare a safety car-ului, în turul 16. „Comisarii FIA au examinat înregistrarea video care a arătat că maşina lui Vettel a rulat în paralel, apoi a fost îndreptată în monopostul lui Hamilton. Comisarii au decis că manevra poate fi considerată potenţial periculoasă”, au explicat oficialii sancţiunea dictată împotriva lui Vettel.

HAOS TOTAL LA BAKU!

Cursa din Azerbaidjan i-a revenit australianului Daniel Ricciardo, aflat la prima sa victorie din actualul sezon și a cincea a carierei. Precedentul său succes fusese înregistrat sezonul trecut, în Grand Prix-ul Malaeziei.

Lewis Hamilton a plecat din pole position și și-a păstrat locul întâi după primele viraje. În spatele său, imediat după start, finlandezii Valtteri Bottas și Kimi Raikkonen s-au acroșat, primul fiind obligat să ajungă la boxe pentru schimbarea unui pneu spart, iar Raikkonen pierzând poziții importante. Sebastian Vettel a profitat de incident și a urcat de pe 4 până pe locul 2. Tot în primul tur, Kviat și Sainz au fost aproape să se ciocnească, spaniolul evitând impactul în ultimul moment, dar făcând un tete-a-queue și pierzând multe poziții.

În spatele lui Hamilton și Vettel au continuat incidentele, Verstappen având probleme la motor în turul 12, când lupta pentru locul 3 cu Perez. În turul 13 a intrat mașina de siguranță, după ce Kviat a rămas pe marginea drumului. Chiar dacă safety car-ul a ieșit în turul 16, pe asfalt mai erau rămășițe din monoposturi care l-au afectat pe Raikkonen, acesta suferind o pană. În aceste condiții, safety car-ul a revenit pe traseu, iar în turul 19 s-a petrecut incidentul dintre Hamilton și Vettel.

După ieșirea safety car-ului, mașinile Force India, pilotate de Perez și Ocon, s-au acroșat! Perez a fost obligat să abandoneze, iar Ocon a ajuns la boxe pentru reparații. A revenit astfel mașina de siguranță, pentru ca în turul 22 organizatorii să decidă oprirea cursei cu steag roșu, pentru curățarea pistei, toate mașinile oprind pe linia standurilor. Perez și Raikkonen au profitat de această pauză, reparând monoposturile și revenind în cursă.

La reluare, Hamilton și Vettel au continuat duelul pentru victorie, însă au fost nevoiți să treacă pe la boxe, iar primul a rămas Daniel Ricciardo, urmat de tânărul canadian Lance Stroll. În frunte, Ricciardo a încheiat cursa fără probleme, dar Stroll a ratat locul 2, fiind depășit chiar înainte de linia de sosire de Valtteri Bottas, cel care după incidentul din primul viraj era depășit cu un tur de către celelalte monoposturi!

Pentru Stroll a fost cel mai bun rezultat al carierei, anterior canadianul în vârstă de doar 18 ani reușind o singură dată să mai intre în puncte. Stroll bifase un loc 9 chiar în Grand Prix-ul Canadei. Dublul campion mondial Fernando Alonso a ocupat locul 9, prima sa intrare în puncte în acest sezon.

În clasamentul general, Vettel rămâne lider, cu 153 de puncte, 14 în plus față de Hamilton, ocupantul locului 2. Următoarea etapă este Grand Prix-ul Austriei, programat pe 9 iulie, la Spielberg.

Clasamentul final al cursei de la Baku:

1. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull-TAG Heuer) cronometrat pe 306 km în 2h03:55.570 (medie 148,176 km/h)

2. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) la 3.904

3. Lance Stroll (Canada/Williams-Mercedes) la 4.009

4. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) la 5.976

5. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) la 6.188

6. Esteban Ocon (Franța/Force India-Mercedes) la 30.298

7. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) la 41.753

8. Carlos Sainz Jr (Spania/Toro Rosso-Renault) la 49.400

9. Fernando Alonso (Spania/McLaren-Honda) la 59.551

10. Pascal Wehrlein (Germania/Sauber-Ferrari) la 1:29.093

11. Marcus Ericsson (Suedia/Sauber-Ferrari) la 1:31.794

12. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Honda) la 1:32.160

13. Romain Grosjean (Franța/Haas-Ferrari) la un tur

14. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) la 5 tururi

Abandonuri:

Jolyon Palmer (Marea Britanie/Renault): problemă mecanică în turul 7

Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso): frânele, în turul 10

Max Verstappen (Olanda/Red Bull): motorul în turul 12

Nico Hulkenberg (Germania/Renault): ieșire în decor în turul 25

Felipe Massa (Brazilia/Williams): problemă mecanică în turul 26

Sergio Pérez (Mexic/Force India): problemă mecanică în turul 40

Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari): problemă mecanică în turul 47