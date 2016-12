Handbal masculin: HCM Constanța, în grupă cu Granollers, St. Petersburg și Holstebro, în Cupa EHF

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, a fost repartizată în Grupa B a Cupei EHF, alături de formația spaniolă Fraikin BM. Granollers, de rușii de la St. Petersburg HC și de gruparea daneză Team Tvis Holstebro, potrivit tragerii la sorți care a avut loc, astăzi, la Viena. HCM, care a participat la turneul Final Four al ediției de anul trecut, de la Berlin, ocupând ultimul loc, a fost cap de serie la tragerea la sorți, alături de Hamburg, Melsungen și FC Porto. Granollers s-a calificat cu șansă, după 25-27 și 25-23 cu Sporting Lisabona, diferența făcându-se la numărul de goluri marcate în deplasare. Team Tvis Holstebro a eliminat pe Știința Bacău, după 32-27 și 29-28, în timp ce St. Petersburg HC a trecut de Grundfos Tatabanya KC (Ungaria), cu 22-23 și 32-24. Primele meciuri din faza grupelor vor avea loc pe 14 și 15 februarie 2015, ultima etapă fiind programată pe 21-22 martie. Primele două clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală. Componența grupelor: Grupa A: HSV Hamburg (Germania), Haslum Handballklubb (Norvegia), Gorenje Velenje (Slovenia), Pfadi Winterthur (Elveția); Grupa B: HCM Constanța (România), Fraikin BM. Granollers (Spania), St. Petersburg HC (Rusia), Team Tvis Holstebro (Danemarca); Grupa C: Futebol Clube do Porto (Portugalia), RK Vojvodina Novi Sad (Serbia), Füchse Berlin (Germania), Skjern Handbold (Danemarca); Grupa D: MT Melsungen (Germania), Balatonfuredi KSE (Ungaria), Eskilstuna Guif (Suedia), RK Nexe (Croația).