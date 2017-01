Handbalistele constănţene au “picat” cu Universitatea Cluj

Tragerea la sorţi a sferturilor de finală ale Challenge Cup a fost cu ghinion pentru echipa feminină de handbal CS Tomis Constanţa. Formaţia pregătită de Dumitru Muşi va da piept cu o altă grupare din România, Universitatea Cluj, una din posibilele adversare pe care constănţencele doreau să le evite. “Universitatea Jolidon Cluj şi Cercle Dijon erau singurele adversare pe care doream să le evităm. Consider că şansele de calificare sînt de egale, însă noi avem un uşor avantaj pentru faptul că prima manşă se va juca la Cluj. În plus, dacă pînă atunci vom reuşi să le recuperăm pe Ramona Ştefan şi Andreea Dospin, şansele noastre vor creşte destul de mult. Sînt două jucătoare care ne-au lipsit în ultima perioadă şi aportul lor poate fi decisiv. Cu siguranţă, calificarea nu se va decide după prima manşă, indiferent de rezultat, pentru că cele două formaţii sînt de valori sensibil egale”, a declarat preşedintele Tomisului, Gheorghe Slabu. Cele două formaţii s-au întîlnit deja în două rînduri în Liga Naţională, împărţindu-şi victoriile. În tur, la Constanţa, Mihaela Pîrîianu şi compania s-au impus cu 31-26, dar au cedat clar în retur, la Cluj, 26-34. “Meciurile din cupele europene au altă conotaţie decît cele din campionat. Nu doream să jucăm împotriva clujencelor, dar avem şanse şi încercăm să le valorificăm. Vor fi jocuri echilibrate, dar sper să reuşim să le recuperăm pe Ramona Ştefan şi Andreea Dospin. Dacă ne luăm după clasamentul intern, Universitatea Cluj pare favorită, dar pe noi ne avantajează faptul că returul are loc la Constanţa”, a spus antrenorul Dumitru Muşi.

Mulţumire în tabăra clujeană

De partea cealaltă, tehnicianul clujean Gheorghe Covaciu s-a arătat mulţumit de tragerea la sorţi. “Mă aşteptam să cădem cu una dintre echipele româneşti la acest nivel. Pot spune că sînt mulţumit de tragerea la sorţi, avînd în vedere că am învins în campionat pe Tomis Constanţa, şi mă bucur că n-am căzut cu echipele din Serbia sau Franţa, care puteau pune probleme mai mari. Pe de altă parte, facem şi economii financiare. Un drum pînă la Constanţa nu e la fel cu unul peste graniţă. Totuşi, este rău că jucăm primul meci pe teren propriu, calificarea urmînd să se decidă în deplasare”, a explicat Covaciu. Turul va avea loc pe 17 sau 18 martie la Cluj, returul fiind programat o săptămînă mai tîrziu pe Litoral. În aceeaşi competiţie, HCM Roman este cotată cu şansa a doua în faţa franţuzoaicelor de la Cercle Dijon, celelalte sferturi fiind RK Tresnjevka Zagreb (Croaţia) - Ruda Slaska (Polonia) şi Naisa Niş (Serbia) - Banska Bystrica (Slovacia).

Sorţii au fost duri şi cu celelalte formaţii româneşti angrenate în cupele europene. Oltchim Rm. Vîlcea va întîlni în sferturile Cupei Cupelor gruparea croată Podravka Koprivnica, venită din Liga Campionilor, în timp ce Rulmentul Braşov va avea o misiune imposibilă în sferturile Challenge Cup, în confruntarea cu Zvezda Zvenigorod, grupare care se confundă practic cu naţionala Rusiei.