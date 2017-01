Handbalistele constănţene au şansa reabilitării

Învinse clar la Brăila, în etapa de joi, elevele lui Dumitru Muşi au şansa să se reabiliteze duminică, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, în faţa unei alte candidate la primele poziţii, HCM Baia Mare (loc 5, 8p). Revenite în cursul serii de joi de la Brăila, constănţencele nu au pierdut timpul, efectuînd vineri dimineaţă un antrenament, scopul acestuia fiind acomodarea cu noua suprafaţă de joc montată pentru meciurile susţinute de HCM Constanţa (loc 6, 8p) în Liga Campionilor. “Suprafaţa este bună şi nu are cum să fie un impediment pentru jocul nostru. Mă îngrijorează în schimb forma adversarelor, care au făcut un joc excelent etapa trecută. Din păcate, se confirma ceea ce am spus la începutul campionatului în privinţa echipei noastre. Avem nevoie de cel puţin un an ca să se formeze relaţiile de joc şi să se încheie procesul de omogenizare. În plus, am ajuns să gîndim prea frumos despre noi, să fim cu picioarele în aer şi să uităm că handbalul este un joc colectiv. Nu am rezistat presiunii la Brăila, nu s-au mai respectat sarcinile de joc şi de aici a rezultat haosul care a dus la înfrîngere. Sîntem la început de campionat şi se poate întîmpla orice, dar numai atunci cînd evoluţiile sînt în creştere de la un meci la altul poţi spera la o clasare bună în clasament“, a spus tehnicianul constănţean, vizibil supărat după eşecul de joi. Partida CS Tomis Constanţa - HCM Baia Mare, contînd pentru etapa a şaptea a Ligii Naţionale de handbal femin, este programată duminică, în Sala Sporturilor, de la ora 11.00.

Celelalte meciuri ale etapei: Astral Poşta Cîlnău - Dunărea Brăila; Cetate Deva - U Cluj; Rulmentul Braşov - MUreşul Tg. Mureş; HC Zalău - U. Timişoara; Oţelul Galaţi - Rapid CFR Bucureşti; HCM Roman - Oltchim Rm. Vîlcea.

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 6 6 0 0 192-143 12

2. U. Jolidon Cluj 6 5 0 1 173-143 10

3. Rulmentul Braşov 6 5 0 1 170-141 10

4. Dunărea Brăila 6 4 1 1 175-155 9

5. HCM Baia Mare 6 4 0 2 145-130 8

6. TOMIS CONSTANŢA 6 4 0 2 160-157 8

7. HCM Roman 6 4 0 2 140-156 8

8. Astral Poşta Cîlnău 6 3 0 3 175-148 6

9. CSM Cetate Deva 6 3 0 3 156-153 6

10. Rapid CFR Bucureşti 6 2 0 4 154-166 4

11. HC Zalău 6 1 0 5 130-154 2

12. U. Timişoara 6 0 1 5 142-200 1

13. Oţelul Galaţi 6 0 0 6 123-145 0

14. Mureşul Tg. Mureş 6 0 0 6 141-184 0