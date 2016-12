Handbalistele constănţene, optimiste înaintea returului cu Madeira

Ultima partidă din acest an pentru CS Tomis este aşteptată cu nerăbdare de handbalistele constănţene. Buna dispoziţie domneşte în tabăra lui Ion Crăciun şi Florin Cazan, iar returul cu Madeira Andebol SAD (Portugalia) din al treilea tur al Cupei Cupelor, programat duminică, în Sala Sporturilor, de la ora 11.00 (în direct la Neptun TV), este privit cu optimism. „Va fi un meci foarte dificil, pentru că la ele am făcut doar un egal şi vor veni foarte montate să ne bată, dar noi jucăm acasă şi avem o şansă importantă. Cred că le vom bate. Ne dorim ca suporterii să fie alături de noi şi să ne ţină pumnii să ne calificăm în turul următor”, a declarat Alexandra Iovănescu. „Noi nu am ştiut nimic despre ele înaintea meciului tur, în timp ce ele ştiau totul despre noi. Ne dorim foarte mult această calificare şi cred că vom reuşi acest lucru şi cu ajutorul publicului. Avem nevoie de această victorie”, a spus şi Nicoleta Rusu. În ciuda micilor probleme cu care Tomisul se confruntă, formaţia constănţeană este favorită la calificare. „Programul încărcat din ultima săptămână a lăsat urme. Au apărut mici accidentări, iar mai grav este faptul că Mihaela Pîrîianu va fi greu de recuperat până la ora returului. Am fost inspiraţi să programăm meciul duminică, pentru că avem o zi în plus pentru a pregăti această partidă. Am încredere că vom obţine această calificare”, a declarat antrenorul principal Ion Crăciun. Accidentată în meciul de la Funchal, Pîrîianu s-a pregătit separat în această săptămână, fiind suspectă de ruptură musculară. Absenţa acesteia ar putea cântări destul de mult în evoluţia echipei constănţene. „În cazul în care nu va fi aptă să intre în teren, sperăm să avem jucătoare care să o suplinească. Vom vedea acest lucru la ora meciului”, a spus antrenorul secund Florin Cazan. Madeira Andebol SAD va ajunge în această seară la Constanţa, oaspete; urmând să se antreneze sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa.