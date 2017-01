Handbalistele constănţene vor să continue seria victoriilor

Finalul turului se anunţă unul încins pentru formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa. După ce a urcat în doar trei etape patru poziţii în clasament (de pe locul 11 pînă pe 7, cu 10p), echipa antrenată de Mircea Bucă şi Dumitru Muşi este condamnată să-şi continue seria victoriilor şi în ultimele trei etape ale turului pentru a putea spera în continuare la îndeplinirea obiectivului. Duminică, de la ora 11.00, Tomisul va susţine una dintre cele mai importante partide din acest final de tur. Cea de-a 11-a etapă a Ligii Naţionale de handbal feminin le aduce în faţa handbalistele constănţene pe jucătoarele de la U. Jolidon Cluj (locul 12, cu 6p), duelul anunţîndu-se unul crîncen deşi echipa antrenată de Gheorghe Covaciu nu a mai strălucit în acest sezon ca în cel trecut. Conştient de ambiţia cu care Clujul se va lupta pentru a recupera punctele pierdute pînă acum, Dumitru Muşi este totuşi încrezător în şansele echipei sale, mai ales că aceasta a acumulat un moral destul de bun în urma celor trei victorii, iar jocul formaţiei de la ţărmul mării a cunoscut îmbunătăţiri în ultima perioadă. „Echipa din Cluj a fost, este şi va fi o echipă de entuziasm studenţesc, o echipă care crează multă probleme. Tot la fel de adevărat este că în ultima perioadă Tomisul a început să-şi mai îmbunătăţăască jocul sub toate aspectele. Mai sînt lucruri de îndreptat, dar abordăm meciul de la Cluj cu multă încredere şi cu dorinţa de a ne bate pentru victorie. Sînt convins că gazdele se vor lupta pentru a recupera punctele pierdute pînă acum în campionat, iar faptul că au pus probleme Oltchimului arată că pot să joace bine atunci cînd se concentrează. Este un semnal de alarmă şi sper că fetele noastre vor fi suficient de avizate de acest lucru şi îşi vor lua măsurile în vigoare”, a declarat Muşi, directorul tehnic al echipei constănţene. Dacă antrenorul formaţiei clujene are tot lotul valid, de la CS Tomis va lipsi cea mai bună marcatoare, Mihaela Seifer, accidentată. „După cum se ştie, Tomisul nu are supervalori şi ne bazăm pe forţa grupului. Accidentarea lui Seifer este în continuare o problemă mare pentru noi. O jucătoare cu un caracter frumos, care se integrase foarte bine în colectivul nostru. O să-i simţim lipsa, dar sper să o înlocuim cu succes”, a mai spus Muşi.

Celelalte partide ale etapei: CSM Ploieşti - Rulmentul Braşov; Hidroconcas Buzău - Cetate Deva; HC Zalău - Dunărea Brăila; Rapid Bucureşti - HCM Baia Mare; Oţelul Galaţi - HCM Roman. Partida KZN Slatina - Olchim Rm. Vîlcea a fost amînată pentru 14 ianuarie, campioana României urmînd să joace duminică, de la ora 17.15, în deplasare, cu Larvik HK, în Liga Campionilor. Înaintea disputării meciurilor din etapa a 5-a a Ligii Campionilor, Oltchim ocupă primul loc al Grupei C, cu 6p, şi mai are nevoie de un punct pentru a fi matematic calificată în grupele principale ale competiţiei.

Mădălina MELCEA

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 10 10 0 0 328-220 20

2. Rulmentul Braşov 10 8 1 1 356-256 17

3. Rapid Bucureşti 10 6 2 2 322-322 14

4. Hidroconcas Buzău 10 6 0 4 260-280 12

5. Dunărea Brăila 10 5 1 4 276-275 11

6. Oţelul Galaţi 10 5 0 5 285-276 10

7. CS TOMIS 10 5 0 5 265-277 10

8. HCM Baia Mare 10 4 1 5 281-265 9

9. HC Zalău 10 4 1 5 247-250 9

10. HCM Roman 10 4 1 5 249-275 9

11. Cetate Deva 10 3 1 6 276-305 7

12. U. Jolidon Cluj 10 3 0 7 280-298 6

13. CSM Ploieşti 10 1 1 8 280-314 3

14. KZN Slatina 10 1 1 8 275-367 3