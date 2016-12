Handbalistele de la Oltchim Rm. Vîlcea, în cantonament la Constanţa

Galacticele handbalului feminin românesc, fetele de la Oltchim Rm. Vîlcea, se află în această perioadă la Constanţa, pregătind urcuşul spre fazele superioare ale Ligii Campionilor. Cu un obiectiv pe măsura valorii lotului, disputarea finalei Ligii Campionilor, Steluţa Luca şi compania nu fac niciun fel de rabat de la efort chiar dacă valurile Mării Negre le fac deseori cu ochiul. Sînt însă jucătoare profesioniste şi ca atare, tratează cu seriozitate fiecare şedinţă de pregătire, fie că aceasta are loc în Sala “Tomis“ sau pe nisipul fierbinte de pe plaja “Modern”. “Sîntem de duminică la Constanţa şi de atunci fetele nu au făcut nici măcar o plajă. După ce termină antrenamentul pe plajă intră în apă doar pînă la genunchi şi apoi se întorc la hotel pentru odihnă. Ele ştiu că au venit aici pentru a munci, nu pentru distracţie. Ştiu ce sezon infernal le aşteaptă, cu meciuri în campionat, Liga Campionilor, Trofeul “Carpaţi“ şi Campionatul Mondial din China din luna decembrie“, a declarat antrenorul Radu Voina. Cum Oltchim reprezintă, practic, Naţionala feminină a României, la Vîlcea regăsindu-se 95 la sută dintre componentele lotului naţional, Liga Naţională pare o afacere rezolvată de vîlcence încă dinainte de începerea sezonului. “Probabil că vom cîştiga fără probleme campionatul, mai ales că dispărut echipa Rulmentului Braşov, care era o concurentă serioasă. Principalul nostru obiectiv este Liga Campionilor. Cred că ne-am întărit lotul prin revenirea Ionelei Gîlcă, care, împreună cu Oana Manea, sînt cele mai bune jucătoare pe postul de pivot din lume. Avem trei portăriţe în lot şi acestea vor trebui să facă uitată retragerea Luminiţei Huţupan“, a mai spus Voina. Revenită la Oltchim după experienţa de la Rulmentul Braşov, constănţeanca Ionela Gîlcă-Stanca crede că CS Tomis poate fi surpriza plăcută a acestui sezon în Liga Naţională. “Nu vom trata niciun meci cu superficialitate, deşi toată lumea ne vede deja campioane. Ne dorim să cîştigăm fiecare meci, atît în campionatul intern, cît şi în Europa. Cred că Tomis şi Galaţi, poate şi alte echipe, sînt cele care ne-ar putea pune probleme. Dacă voi juca pe viitor la Tomis? De ce nu. Mi-aş dori să revin odată la echipa de la care am plecat în handbalul mare“, a afirmat Ionela. Pentru această perioadă de pregătire fizică, în staff-ul tehnic al Oltchimului se află şi un preparator fizic din Franţa, Franck Khun fiind adus special de la echipa Strasbourg. După ce în primele două zile campioanele României au făcut doar pregătire fizică, de marţi seară s-a trecut şi la exerciţiile cu mingea.