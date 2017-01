Handbalistele de la Tomis, duel decisiv pentru Europa

Învinse la Cluj în derby-ul pentru ultima poziţie a podiumului Ligii Naţionale de handbal feminin, elevele lui Dumitru Muşi joacă duminică, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor, un meci decisiv pentru un loc în cupele europene în sezonul următor. “Mi-aş dori ceva mai mult decît Challenge Cup”, a mărturisit preşedintele Tomisului, Gheorghe Slabu. Pentru a îndeplini dorinţa conducătorului grupării de pe litoral, handbalistele constănţene nu au decît varianta victoriei în disputa cu Dunărea Brăila, contînd pentru etapa a 19-a. Din păcate, întîlnirea cu brăilencele vine într-un moment neprielnic pentru CS Tomis, decimată de accidentări. Nu mai puţin de patru jucătoare vor privi din tribună întîlnirea, Andreea Dospin, Raluca Blebea, Dorina Jerebie şi Loredana Mateescu, în timp ce Ramona Ştefan, revenită după o lungă perioadă de inactivitate, mai are nevoie de o lună de antrenamente pentru a putea intra pe teren. “Ne apropiem de finalul campionatului, fiecare punct contează şi mai mult pentru că toate echipele îşi fac calculele pentru poziţia din clasament. Şi noi facem acelaşi lucru, iar în meciul de duminică sînt puse în joc două puncte extrem de importante, avînd în vedere că ambele formaţii sînt angrenate în lupta pentru un loc în cupele europene. Din păcate, în ultima vreme am fost afectaţi de accidentări şi am rămas cu o echipă tînără, fără experienţă, dar sper ca forţa echipei să-şi spună cuvîntul în faţa brăilencelor”, a declarat antrenorul constănţean Dumitru Muşi. În afara victoriei, constănţencele vor să cîştige la o diferenţă mai mare decît cea de şase goluri înregistrată în tur la Brăila, 28-22, pentru a avea avantaj în caz de egalitate de puncte la finalul campionatului. Partida va fi condusă de un cuplu de arbitri format din Vasile Paveş şi Marian State, ambii din Buzău.

Celelalte meciuri ale etapei: HCM Roman - HCM Baia Mare; Oţelul Galaţi - Oltchim Rm. Vîlcea; HC Zalău - Rapid CFR Bucureşti; Rulmentul Braşov - Universitatea Timişoara; CSM Cetate Deva - Mureşul Tg. Mureş; Astral Poşta Cîlnău - U. Jolidon Cluj.

Clasament

1. Oltchim Rm.Vîlcea 18 18 0 0 630-398 36

2. Rulmentul Braşov 18 15 0 3 510-402 30

3. U. Jolidon Cluj 18 13 0 5 520-459 26

4. HC Dunărea Brăila 18 11 1 6 515-454 23

5. Tomis Constanţa 18 11 1 6 460-443 23

6. Astral Poşta Cîlnău 18 10 0 8 528-473 20

7. HCM Baia Mare 18 10 0 8 461-444 20

8. HCM Roman 18 8 2 8 467-490 18

9. CSM Cetate Deva 18 7 3 8 459-463 17

10. HC Oţelul Galaţi 18 8 0 10 438-430 16

11. Rapid Bucureşti 18 5 0 13 455-514 10

12. HC Zalău 18 3 3 12 409-493 9

13. U. Timişoara 18 1 2 15 445-647 4

14. Mureşul Tg.Mureş 18 0 0 18 408-595 0