Handbalistele “tricolore”, în Grupa A la Beijing

Naţionala feminină de handbal a României face parte din Grupa A preliminară la Jocurile Olimpice 2008 de la Beijing, alături de Norvegia, Franţa, Angola, Kazahstan şi China, conform tragerii la sorţi ce a avut loc ieri, la Beijing. Naţionala României are în această grupă două echipe pe care nu le-a întîlnit pînă acum în meciuri oficiale, Angola şi Kazahstan. Cu Norvegia, în ultimul meci oficial disputat la Cupa Mondială de la Aarhus (Danemarca), în 2007, scorul a fost egal, 26-26. Echipa Franţei este cea pe care handbalistele “tricolore” au eliminat-o, cu 34-31, în sferturile Campionatului Mondial din decembrie 2007. La aceeaşi competiţie, România a întîlnit în grupe şi China, pe care a învins-o, scor 31-29. România s-a calificat la Beijing după ce în luna martie a cîştigat turneul preolimpic de la Bucureşti, învingînd Japonia, Ungaria şi Polonia. Din Grupa B fac parte Rusia, Ungaria, Brazilia, Germania, Coreea de Sud şi Suedia. Jocurile Olimpice de la Beijing sînt programate în perioada 8-24 august. Selecţionerul naţionalei feminine de handbal a României, Gheorghe Tadici, a declarat, luni, că grupa de la JO 2008 este una grea, în care Norvegia şi Franţa sînt echipele cele mai periculoare, dar că se bucură că nu va înfrunta Rusia în prima fază a competiţiei. ”Cred în şansele României la Olimpiadă, iar obiectivul nostru oficial este o clasare în primele şase”, a explicat Tadici.

Gaţu, mulţumit de tragerea la sorţi

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Cristian Gaţu, a declarat, ieri, că naţionala feminină de handbal are o grupă accesibilă la Jocurile Olimpice de la Beijing, care o poate apropia de o medalie olimpică. “Este o grupă accesibilă şi pentru noi este îmbucurător că am evitat Rusia în această fază. Configuraţia grupei ne întăreşte speranţa că ne putem apropia de o medalie olimpică. Va fi un an plin pentru handbalul românesc, cu senioarele calificate la Campionatul Mondial şi Jocurile Olimpice, cu seniorii la Campionatul Mondial, iar loturile de tineret la Europene băieţii şi la Mondiale fetele. Sper să ne mîndrim cu medalii la finalul anului”, a spus Gaţu. Oficialul FRH a precizat că în acest moment antrenorul naţionalei feminine, Gheorghe Tadici, nu a dat un răspuns ferm dacă va continua la prima reprezentativă după plecarea de la formaţia Oltchim Rm. Vîlcea. “Miercuri, vom avea o şedinţă a Consiliului de Administraţie. Am cerut detalii clubului şi antrenorului Tadici şi ne vom decide împreună cu el, dar personal nu cred că este momentul, înainte cu atît de puţin timp de Jocurile Olimpice, să renunţe la echipa naţională”, a afirmat Gaţu.