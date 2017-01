Handbalistele tricolore au doar varianta victoriei

Eşecul surprinzător din faţa Danemarcei, însă doar dacă ţinem cont de istoricul ultimelor întâlniri directe, a aruncat naţionala de handbal feminin a României din nou în lupta pentru calificarea în grupele principale. Pentru a fi sigură de prezenţa între cele mai bune şase formaţii ale continentului, Cristina Neagu şi compania au nevoie de o victorie împotriva Serbiei, reprezentativă care a acumulat deja două înfrângeri şi doar jocul rezultatelor ar mai putea-o califica. Un nou eşec al României, mai ales în faţa celei mai slabe adversare din grupă, este greu de imaginat, însă acest Campionat European a furnizat până acum destule surprize. Aşadar, sâmbătă, de la ora 19.45, urmează un meci decisiv pentru jucătoarele noastre, care au nevoie de cele două puncte pentru a fi sigure de calificare şi pentru a termina măcar pe poziţia secundă această grupă. „Am fi vrut cu toţii să fie bine la meciul cu Danemarca, am făcut tot ce am putut, dar nu am dat dovadă de aceeaşi consecvenţă, nu cât ar fi trebuit. Acum trebuie lăsat totul deoparte, trebuie uitat pentru moment acest meci şi să privim către cel cu Serbia, de sâmbătă. Asta e situaţia, ne-am făcut viaţa grea şi tot noi trebuie să ne revenim”, a declarat antrenorul Radu Voina. De acum încolo însă, România este obligată să câştige absolut toate partidele, cu Serbia şi cele trei din Grupa Principală 1 pentru a avea şanse de calificare în semifinale. În cazul în care vom învinge Spania, ar urma să evoluăm împotriva unor adversare precum Muntenegru, Rusia şi Croaţia, formaţii relativ mai uşor de abordat şi de învins decât Norvegia, Ungaria, Germania şi chiar Suedia, echipe care se află pe cealaltă parte a tabloului.

Programul etapei a 3-a - sâmbătă, Grupa A: România - Serbia (ora 19.45), Spania - Danemarca (ora 21.45). Clasament: 1. Danemarca 4p, 2. România 2p (golaveraj: 52-51), 3. Spania 2p (52-53), 4. Serbia 0p; Grupa B: Rusia - Islanda (ora 19.15), Muntenegru - Croaţia (ora 21.15). Clasament: 1. Muntenegru 4p, 2. Croaţia 2p (59-55), 3. Rusia 2p (52-48), 4. Islanda 0p.