Handbalistele tricolore, egalate în ultimele secunde de Danemarca

Reprezentativa de handbal feminin a României a încheiat la egalitate, scor 29-29 (16-12), meciul cu Danemarca, disputat marți seară în a doua etapă a Grupei B la Campionatul European de handbal feminin care are loc în Ungaria și Croația. Evoluția cu Norvegia lăsa puține speranțe României în disputa cu Danemarca, dar tricolorele au reușit o partidă foarte bună, fetele noastre putându-se considera nedreptățite la final de rezultatul înregistrat. România a condus aproape în permanență pe tabela de marcaj, după primele 30 de minute scorul fiind 16-12. Danemarca a revenit treptat în meci, a și condus cu un gol spre finalul meciului, iar tabela indica 29-27 pentru România cu un minut și jumătate înainte de sfârșitul timpului regulamentar. A fost 29-28 în min. 59, România a avut și atacul, însă nu a înscris, iar nordicele au avut șansa de a încerca egalarea în ultimele 30 de secunde, pe care au și reușit-o cu trei secunde înainte de ultimul fluier, după o greșeală în defensivă. „Am ratat șansa pe care am avut-o, iar Danemarca a egalat la ultima acțiune. Am jucat foarte bine, am condus în permanență și meritam să câștigăm, dar acesta este handbalul”, a precizat Cristina Neagu. Cea mai bună jucătoare a României cu Danemarca a fost desemnată Adriana Țăcălie (Corona Brașov). Pentru România au marcat: Neagu și Țăcălie - câte 10g, Chiper 3g, Chintoan 2g, Elisei, Nechita, Perianu și Pintea - câte 1g.

MECI DECISIV CU UCRAINA

Astăzi, de la ora 19.15 (în direct la TVR 2), în ultimul meci din Grupa B, România va întâlni Ucraina, într-o partidă care va desemna cea de-a treia echipă calificată în grupele principale. Dacă Neagu, Brădeanu și celelalte handbaliste ale României au două șanse din trei, indiferent de victorie sau remiză urmând ca în grupele principale să meargă tot cu un punct, Ucraina se poate califica doar cu un succes. Rezultatele înregistrate în alte partide - GRUPA A: Spania - Rusia 25-24, Ungaria - Polonia 29-23. Clasament: 1. Spania 4p, 2. Ungaria 3p, 3. Rusia 1p, 4. Polonia 0p; GRUPA B: Norvegia - Ucraina 34-23. Clasament: 1. Norvegia 4p, 2. Danemarca 3p, 3. România 1p, 4. Ucraina 2p. Astăzi vor avea loc partidele - GRUPA A: Rusia - Polonia (ora 19.15), Ungaria - Spania (ora 21.30); GRUPA B: ROMÂNIA - Ucraina (ora 19.15, TVR 2), Norvegia - Danemarca (ora 21.30, TVR 3).