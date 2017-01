Handbalistele tricolore, în finala pentru locurile 5-6 la CE

În ultima partidă din cadrul Grupei principale I, România a întîlnit, aseară, Norvegia, într-o confruntare decisivă pentru elevele lui Radu Voina. După ce rezultatul partidei dintre Spania şi Ungaria nu ne-a ajutat, ibericele impunîndu-se cu 23-21, singura şansă pentru tricolore de a ajunge în semifinale era victoria sau remiza în faţa campioanei europene şi olimpice en titre. Cu toate că pentru nordice meciul însemna doar evitarea Germaniei, campioanele olimpice au tratat în cel mai serios mod partida. România nu a respirat în faţa puternicelor adversare, ţinînd pasul cu elevele lui Marit Breivik doar pînă în min. 13, 7-8. Însă, doar un minut i-a trebuit adversarei să pună ordine pe tabela de marcaj, 7-10, iar mai apoi să rupă ritmul întîlnirii după ce s-a distanţat la cinci goluri, 9-14. Diferenţa a fost menţinută pînă la plecarea la cabine, în ciuda faptului că România s-a apropiat la trei goluri, în min. 28. Handbalistele noastre au intrat mai motivate în teren în cea de-a doua repriză, apropiîndu-se din nou la trei goluri, 16-19, dar combinaţiile nordicelor au năucit apărarea noastră, după ce am ratat şansa de a ne apropia la două goluri. Scor final: România - Norvegia 31-37, iar echipa noastră rămîne în Macedonia doar pentru partida de sîmbătă, pentru locurile 5-6, cînd va întîlni Croaţia. Pentru România au punctat: Neagu 7g, Elisei-Ardean 6g, Manea 4g, Meiroşu 4g, Lecuşanu 3g, Geiger 3g, Amariei 3g şi Balint 1. „Trebuia să cîştigăm meciul cu Spania. Ne-am dorit foarte mult această victorie. Nu ştiu unde nu s-a putut, ştiu doar că nu trebuia pierdută acea partidă”, a spus cea mai bună extremă a reprezentativei tricolore la acest turneu final, Valentina Elisei-Ardean. „S-a încercat, dar nu s-a putut pe teren. E genul de meci în care valoarea şi-a spus cuvîntul şi trebuie să recunoaştem că Norvegia este mai bună decît noi. Au fost multe vise pentru a ajunge în semifinală iar acum trebuie să jucăm pentru locul cinci. Probabil este meciul pe care îl merităm. Am vrut foarte mult, dar am făcut multe greşeli, iar în faţa Norvegiei nu îţi poţi permite acest lucru. Una peste alta eu zic că performanţa fetelor este meritată”, a declarat şi selecţionerul Radu Voina.

Rezultatele de joi - Grupa principală I (la Ohrid): Ungaria - Spania 21-23 (12-10), Danemarca - Ucraina 25-30 (12-18), România - Norvegia 31-37 (14-19). Clasament: 1. NORVEGIA 7p, 2. SPANIA 6p, 3. România 6p, 4. Ungaria 3p, 5. Ucraina 3p, 6. Danemarca 3p. Grupa principală II (la Skopje): Suedia - Croaţia 24-29 (13-10), Rusia - Germania 22-27 (12-14), Belarus - Macedonia 24-29 (12-17). Clasament: 1. GERMANIA 9p, 2. RUSIA 7p, 3. Croaţia 4p, 4. Macedonia 4p, 5. Suedia 4p, 6. Belarus 2p. Astăzi este zi de pauză.

Programul partidelor - sîmbătă - finala pentru locurile 5-6, ora 12.30: România - Croaţia; semifinale, ora 15.00: Norvegia - Rusia; ora 17.30: Spania - Germania; duminică - finala mică, ora 15.00; finala mare, ora 17.30.